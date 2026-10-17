Tak PRES Toruń świętował mistrzostwo z kibicami! Zdjęcia z fety pod Motoareną

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-10-17 18:03

13 dni po obronie mistrzowskiego tytułu, ekipa PRES Grupa Deweloperska Toruń świętowała zdobycie złota z kibicami. Fani spotkali się ze swoimi ulubieńcami pod Motoareną. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia! Zobaczcie zdjęcia kibiców i zwycięskiej ekipy na se.pl.

Mistrzowska feta PRES Toruń pod Motoareną

Sezony 2025 i 2026 zakończyły się dla klubu z Torunia w najlepszy możliwy sposób. "Anioły" świętowały jednak wygranie PGE Ekstraligi na wyjazdach - odpowiednio w Lublinie i we Wrocławiu. W zakończonej dopiero co kampanii, drużyna Piotra Barona wygrała wszystkie mecze w fazie play-off, co wzbudziło podziw w całym środowisku żużlowym.

W październiku 2025 roku kibice "czarnego sportu" świętowali w samym sercu toruńskiej starówki. Tym razem koncepcja była inna. Wydarzenie zorganizowano pod Motoareną, co wzbudziło mieszane uczucia. Jedno trzeba przyznać - frekwencja ponownie dopisała. Na scenie widzieliśmy:

  • Patryka Dudka
  • Mikkela Michelsena
  • Emila Sajfutdinowa
  • Roberta Lamberta
  • Mikołaja Duchińskiego
  • Antoniego Kawczyńskiego
  • Bartosza Derka
  • Noricka Bloedorna
  • Piotra Barona
  • Ilonę i Przemysława Termińskich
  • Jana Ząbika

Mistrzowskiej ekipie gratulował prezydent Torunia Paweł Gulewski. Kibice robili sobie zdjęcia z bohaterami, a opuszczający klub z Torunia Norick Bloedorn śpiewał "Wiara jest w nas" i... polski hymn!

Fani podziwiali okazały puchar, a Przemysław Termiński wyznał, że chciałby taki mieć na własność. Cel jest zatem jasny i klarowny - trzeci tytuł z rzędu! To właśnie wtedy klub z grodu Kopernika otrzymałby trofeum na stałe.

Zachęcamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami autorstwa Piotra Lampkowskiego. Znajdziecie w niej sporo fotografii z kibicami i mistrzowską ekipą!

Kibic trzymający szalik klubu Apator Toruń podczas fety pod Motoareną. O mistrzowskiej zabawie przeczytasz na SE.
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