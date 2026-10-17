Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą. Widoczność ograniczona do 200 metrów

Eksperci od pogody zapowiadają pojawienie się bardzo gęstych mgieł, przez które kierowcy mogą mieć ogromne problemy z oceną sytuacji na drodze. Synoptycy prognozują, że w wielu rejonach widzialność spadnie do mniej niż 200 metrów. Z tego powodu zmotoryzowani muszą zdjąć nogę z gazu, pilnować bezpiecznej odległości od innych aut oraz zachować maksymalną czujność.

Komunikaty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmują wybrane powiaty w województwach:

podlaskim,

warmińsko-mazurskim,

mazowieckim,

łódzkim,

świętokrzyskim,

śląskim,

małopolskim,

południowych obszarach województwa dolnośląskiego.

Co ważne, alerty meteorologiczne nie oznaczają, że mgła wystąpi na całym terytorium wymienionych regionów. Zjawisko to ma charakter lokalny, dlatego mieszkańcy powinni regularnie śledzić bieżące komunikaty pogodowe dla swoich miejscowości.

Kiedy zaczną obowiązywać alerty IMGW? Podano konkretne godziny

Żółte alerty meteorologiczne wystartują dokładnie w sobotę, 17 października, o godzinie 21:00. Z najnowszych wyliczeń modeli numerycznych IMGW wynika, że trudna sytuacja pogodowa utrzyma się do niedzieli, 18 października, do godziny 10:30.

Najpoważniejsze zagrożenie związane ze złą widocznością wystąpi w nocy oraz we wczesnych godzinach porannych. Każdy, kto musi w tym czasie wyruszyć w trasę samochodem, powinien doliczyć sobie dodatkowy czas na przejazd ze względu na konieczność drastycznego zmniejszenia prędkości.

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Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia od IMGW?

Najniższy stopień ostrzeżeń w trzystopniowej skali instytutu jest sygnałem o wystąpieniu niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Takie zjawiska mogą wywołać szkody w mieniu, a w skrajnych przypadkach stworzyć realne niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia i życia.

Przy ograniczającej widok mgle kluczowa staje się ostrożność w ruchu drogowym. Gęsta zasłona mocno zaburza prawidłową ocenę dystansu i utrudnia szybkie zauważenie nadjeżdżających pojazdów czy pieszych. Z tego względu na baczną uwagę muszą zdobyć się także przechodnie poruszający się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych ulic.