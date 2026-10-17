Volkswagenem staranował nastolatków na rowerach. Po najmłodszego przyleciał śmigłowiec LPR

Wypadek na Mazowszu. Po 15-latka przyleciał śmigłowiec

Do tego niebezpiecznego wypadku doszło w piątek wieczorem, 16 października, w miejscowości Roguszyn w gminie Korytnica, w powiecie węgrowskim. Wypadek miał miejsce na 65. kilometrze drogi wojewódzkiej nr 637.

To właśnie w tym miejscu kierowca Volkswagena potrącił na niej trzech nastolatków jadących na rowerach. Poszkodowani mieli od 15 do 16 lat.

Najpoważniejszej pomocy wymagał 15-latek. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał chłopaka do szpitala.

W wyniku zderzenia jeden z 16-latków doznał złamania nogi. Trzeci z potrąconych nastolatków nie odniósł poważnych obrażeń.

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Samochodem kierował 40-letni mężczyzna. Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie nie wykazało obecności alkoholu w organizmie.

Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku

Na miejsce skierowano policjantów, strażaków oraz zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy zajęli się poszkodowanymi, natomiast funkcjonariusze zabezpieczyli fragment drogi na potrzeby oględzin.

Śledczy będą odtwarzali teraz tor jazdy Volkswagena i rowerów. Sprawdzą także stan techniczny pojazdów oraz warunki panujące na drodze w chwili wypadku. Istotne mogą okazać się między innymi prędkość Volkswagena, wyposażenie rowerów w elementy odblaskowe oraz nagrania z kamer oraz zeznania uczestników, jak i świadków wypadku.

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Najważniejszym zadaniem policjantów będzie ustalenie, dlaczego Volkswagen znalazł się na torze jazdy trzech rowerzystów. Konieczne może być powołanie biegłego specjalizującego się w rekonstrukcji wypadków drogowych.

DW637 była całkowicie zablokowana

Po wypadku droga wojewódzka nr 637 została zamknięta w obu kierunkach. Blokada obowiązywała pomiędzy Roguszynem a Pniewnikiem. Policjanci organizowali objazdy dla kierowców.

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