Motocyklista chciał wyprzedzić dwa auta. Uderzył w trzecie. Zginął

Stołeczna policja zgłoszenie o śmiertelnej w skutkach kolizji otrzymała o godz. 15.53. Wynikało z niego, że 47-letni motocyklista, jadący Suzuki, zderzył się z skręcającym Oplem. Na miejsce natychmiast skierowano patrol oraz pogotowie ratunkowe. Niestety mężczyzna zginął na miejscu. Do tej tragedii doszło na ul. Warszawskiej.

Jak ustalił „Super Express”, motocyklista bezpośrednio przed kolizją próbował wyprzedzić dwa samochody.

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- Pojazdy skręcały w prawo, w ul. Armii Poznań. 47-latek zdecydował się je wyminąć. W tym samym momencie ze wspomnianej drogi wyjeżdżał Opel. Chciał włączyć się do ruchu na ul. Warszawskiej. Wtedy motocykl Suzuki zderzył się z samochodem - informuje w rozmowie z „SE” mł. asp. Paweł Chmura, z biura prasowego KSP.

Oplem kierował 47-letni obywatel Ukrainy. Kierowca był trzeźwy oraz posiadał uprawnienia.

Na miejscu pracuje prokurator. Całe skrzyżowanie będzie zablokowane jeszcze przez kilka godzin.

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