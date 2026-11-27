Eugenia Herman zagrała kultową postać w Ranczu

Nie ma cienia przesady w tym, że miliony Polaków kochają "Ranczo". Emitowany w latach 2006-2016 serial Telewizji Polskiej, którego 6-odcinkowy epilog "po latach" zobaczymy już niebawem na ekranach telewizorów (premiera pierwszego epizodu w Mikołajki) zachwycił do tego stopnia, że nie tylko cała produkcja, ale również poszczególne epizody, czy postacie mają status kultowych.

Jedną z ról, które na stałe zapisały się w pamięci widzów jest z pewnością ciotka braci Koziołów - chociaż zagrała w zaledwie dwóch odcinkach wyrazista kreacja Eugenii Herman sprawiła, iż jej postać dołączyła do "ranczowego" kanonu.

Niestety aktorka zmarła 19 lipca 2021 w wieku 91 lat. Jej grób znajduje się na cmentarzu komunalnym Północnym w Warszawie (kwatera W-VI-2/10/8). Nagrobek złożony z prostej płyty wyróżnia się prostotą i surowością.

Eugenia Herman - biografia

Eugenia Herman urodziła się 6 października 1929 w Łodzi. Była absolwentką tamtejszej szkoły filmowej i to w rodzinnym mieście w kilka lat po wojnie debiutowała na deskach teatru. Później pojawiała się również w teatrach warszawskich.

Działała również jako pedagog - wykładała na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi i w Szkole Aktorskiej H. i J. Machulskich w Warszawie.

W filmie kreowała głownie role drugoplanowe i epizodyczne, które jednak zostawały w pamięci widzów. Widzowie mogli ją podziwiać w takich filmach jak "Nic śmiesznego", "Ajlawju", czy "Ucieczka z kina "Wolność"".

Od połowy lat 90. pozostawała na emeryturze, ale mimo to nadal pojawiała się zarówno w teatrze, jak i na ekranie, czego przykładem jest rola cioci Pawła i Piotra Koziołów w "Ranczu". Jej postać pojawiła się w czwartym sezonie serialu w 2009 roku. Charakterna i niezwykle wymagająca ciotka o dominującym charakterze przybyła do serialowych Wilkowyj z misją pogodzenia skłóconych braci bliźniaków. Wywołuje to liczne komediowe sytuacje.

Ostatni czas życia aktorka spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Zmarła 19 lipca 2021 w wieku 91 lat.

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