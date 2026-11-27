Kraków uniknął jeszcze większej tragedii. „W kategorii cudu”

Sześć osób nie żyje, kilkanaście zostało rannych. Tragiczne wydarzenia z 7 listopada w Krakowie mogły jednak skończyć się jeszcze większym dramatem, gdyby nie bohaterstwo dwóch policjantów: Jakuba Kulika i Artura Morańskiego. Funkcjonariusze stanęli do walki z uzbrojonym napastnikiem, który dysponował znaczną przewagą. Obaj zostali ranni.

Kamil Sobkiewicz, detektyw z grupy Sekurant, nie ma wątpliwości, że postawa policjantów zasługuje na ogromny szacunek.

W kategorii cudu oceniam to, że policjantowi udało się wstać po postrzale i dokończyć to, co zrobił, to zatrzymanie – mówi w rozmowie z „Super Expressem”.

Jego zdaniem mundurowi zachowali się znacznie lepiej, niż można byłoby oczekiwać od wielu innych funkcjonariuszy, biorąc pod uwagę obecny poziom wyszkolenia polskiej policji. Czy jednak państwo zrobiło wszystko, aby przygotować ich do takiej konfrontacji? Tutaj detektyw nie ma już dla służb litości.

Za duże mundury i kamizelki kuloodporne za własne pieniądze

Trudno uwierzyć, że w kraju, w którym od dłuższego czasu obowiązuje podwyższony stopień alarmowy, policjanci mogą mieć problemy nawet z podstawowym wyposażeniem. Tymczasem, jak przekonuje Sobkiewicz, kłopoty zaczynają się już w momencie wydawania munduru.

Policjant rozpoczynający służbę dostaje często za duży mundur, musi sam sobie go później zmieniać, przerabiać. Sam byłem świadkiem takich wydań mundurów, więc mówię to, co widziałem – opowiada detektyw.

Znacznie poważniejszym problemem są jednak kamizelki kuloodporne. Według naszego rozmówcy policjanci, którzy chcą zadbać o własne bezpieczeństwo, kupują je na własną rękę. Funkcjonariusz, od którego państwo oczekuje, że w razie potrzeby narazi życie w obronie obywateli, sam musi zadbać o wyposażenie, które może mu to życie uratować.

Sobkiewicz przyznaje, że policjanci otrzymują dodatek mundurowy, ale jego zdaniem nie jest to rozwiązanie problemu.

Wszędzie, gdzie policja się szanuje, wygląda to zupełnie inaczej. System szkolenia też w mojej ocenie leży – podkreśla.

Detektyw przytacza również szokujące porównanie dotyczące szkolenia strzeleckiego. Według niego dysproporcja pomiędzy możliwościami treningowymi zwykłych policjantów a szkoleniami w sektorze prywatnym jest ogromna.

15 sztuk amunicji rocznie. To my w sektorze prywatnym strzelamy na jednym szkoleniu 500 sztuk. 15 kontra 500. I my dalej nie mamy się za mistrzów – mówi Sobkiewicz.

To właśnie od zwykłych funkcjonariuszy prewencji, a nie tylko wyszkolonych policyjnych jednostek specjalnych, może zależeć życie wielu ludzi. Zdaniem detektywa tego wciąż nie rozumieją osoby odpowiedzialne za organizację i finansowanie służb.

Ryzykowali życiem, teraz wpływają na nich donosy

Choć policjanci z Krakowa zostali okrzyknięci bohaterami, do prokuratury wpłynęły zawiadomienia dotyczące użycia przez nich broni. Sprawa dotyczy już obu funkcjonariuszy.

Pisanie donosów na tego typu osoby w mojej ocenie jest po prostu karygodne – nie kryje oburzenia Sobkiewicz.

Co jednak szczególnie niepokojące, detektyw uważa, że obecne przepisy dają autorom takich zawiadomień podstawę do kwestionowania działań mundurowych. Jego zdaniem państwo nie zapewnia policjantom odpowiedniego wsparcia prawnego, a konsekwencje tego mogą być dramatyczne.

Policjanci się panicznie boją używać tej broni. Boją się używać broni, bo nie stoi za nimi prawo. Zaraz mają zawieszenie, zaraz jest prokurator, zaraz jest badanie – wylicza.

Funkcjonariusz, który musi podejmować trudne decyzje w obronie życia innych ludzi, nie powinien, zdaniem detektywa, dodatkowo obawiać się o własną przyszłość zawodową. Sobkiewicz postuluje zmianę przepisów i zapewnienie policjantom większego poczucia bezpieczeństwa prawnego.

Policjanci jechali na kebaba? Policja oficjalnie zdementowała

Czy sprawna reakcja policjantów w Krakowie była efektem przygotowania służb, czy też ogromnego szczęścia? Sobkiewicz przywołuje krążącą po zamachu pogłoskę, według której obecność funkcjonariuszy w pobliżu miejsca tragedii miała być przypadkowa.

Dochodzą mnie słuchy, że ci policjanci jechali na kebaba – mówi detektyw.

Małopolska Policja oficjalnie zdementowała podobne doniesienia. Mundurowi, jak zapewnia komenda, znajdowali się w swoim rejonie służbowym i byli w trakcie patrolowania. Policja określiła rozpowszechnianie informacji o wysłaniu funkcjonariuszy po jedzenie jako dezinformację.

Sobkiewicz uważa jednak, że potrzebna jest szczegółowa analiza funkcjonowania służb podczas zamachu. Chciałby, aby przeanalizowano również pracę dyżurnych, komunikację między funkcjonariuszami oraz sposób zarządzania całą akcją.

To nie jest czas na trąbienie sukcesu. I to nie jest czas na to, żebyśmy dzisiaj mówili o Krakowie jako sukcesie policji, bo powinniśmy analizować tę sytuację, wyciągać wnioski – podkreśla.

Przed zamachem ostrzegano, że Kraków nie jest przygotowany!

Szczególnie gorzko brzmią słowa detektywa dotyczące bezpieczeństwa samego Krakowa. Okazuje się bowiem, że według Sobkiewicza jeszcze przed listopadową tragedią w branży bezpieczeństwa mówiono o niedostatecznym przygotowaniu miasta na zagrożenia terrorystyczne.

To, że Kraków jest nieprzygotowany kontrterrorystycznie, to my w branży mówiliśmy już dawno – zaznacza.

Detektyw twierdzi, że osobiście uczestniczył w kongresach poświęconych bezpieczeństwu, podczas których eksperci ostrzegali przed możliwością ataków na osoby przebywające w przestrzeni publicznej i wskazywali na konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

Dziś, już po tragedii, Sobkiewicz obawia się, że Polska popełni kolejny błąd. Cała uwaga zostanie skoncentrowana na wydarzeniach z Krakowa, podczas gdy następne zagrożenie może wyglądać zupełnie inaczej.

W jego ocenie kolejny zamach może być tylko kwestią czasu.

Naśladowcy zamachowca. Niebezpieczeństwo jest realne

Zdaniem detektywa nie można również lekceważyć ryzyka pojawienia się osób, które będą chciały naśladować krakowskiego zamachowca.

Zawsze są takie zagrożenia, że w przypadku wystąpienia tego typu incydentów naśladowcy mogą wystąpić – ostrzega Sobkiewicz.

Nie jest to wyłącznie teoretyczny problem. Już po tragedii w Krakowie służby zatrzymywały osoby podejrzewane o kierowanie gróźb dotyczących kolejnych ataków. Postępowania w takich sprawach prowadzono m.in. w Warszawie i Koszalinie. Nie oznacza to, że zatrzymani rzeczywiście przygotowywali zamachy, ale ich działania wymagały reakcji służb.

Tymczasem, zdaniem naszego rozmówcy, Polska wciąż nie traktuje zagrożenia terrorystycznego wystarczająco poważnie.

Sobkiewicz wskazuje na rozwiązania stosowane we Francji, Czechach i na Słowacji. Zwraca uwagę na lepsze wyposażenie funkcjonariuszy oraz większą widoczność odpowiednio przygotowanych patroli w miejscach tłumnie odwiedzanych przez ludzi.

Od Czechów byśmy w ogóle mogli bardzo dużo się uczyć – przekonuje.

200 tys. ochroniarzy. „Z tej branży zrobiliśmy paraolimpiadę”

Nie tylko policja odpowiada za bezpieczeństwo Polaków. Każdego dnia miliony ludzi odwiedzają galerie handlowe, sklepy, dworce i inne obiekty, w których za ich ochronę odpowiadają pracownicy prywatnych firm. To właśnie oni mogą jako pierwsi zetknąć się z poważnym zagrożeniem, jeszcze zanim na miejscu pojawi się policja.

Mamy 200 tysięcy ochroniarzy w Polsce, a z tej branży zrobiliśmy paraolimpiadę – mówi wprost Kamil Sobkiewicz.

Detektyw zwraca uwagę na zatrudnianie osób, których możliwości fizyczne nie zawsze odpowiadają zadaniom powierzanym im w sytuacjach zagrożenia. Jego zdaniem pracownicy ochrony mogliby stanowić ogromne wsparcie dla służb, gdyby odpowiednio wykorzystano potencjał tej branży.

Ta branża jest słabo wyszkolona i słabo zarządzana, jest katastrofa. Ja w tej branży jestem od kilku lat i robię wszystko, żeby to zmienić – mówi.

Jeszcze bardziej bulwersujące są przykłady decyzji podejmowanych przez osoby zarządzające obiektami. Okazuje się, że niekiedy ważniejsze od bezpieczeństwa klientów ma być to, jak prezentuje się ochroniarz.

Spotkałem się wielokrotnie, i moi znajomi również, z podejściem, że ochroniarz ma nie mieć kajdanek i środków przymusu bezpośredniego, bo to źle wygląda – opowiada.

Jak w takim razie wymagać od pracowników ochrony skutecznej interwencji, skoro osoby odpowiedzialne za organizację ich pracy nie zapewniają im odpowiednich warunków?

Detektyw proponuje wprowadzenie przepisów, które pozwalałyby pociągać zarządzających obiektami do odpowiedzialności za zaniedbania dotyczące bezpieczeństwa.

Tych patologii od policji po branżę ochrony jest pełno. Zaniedbania sięgają lat – podkreśla.

Przeszli testy psychologiczne, rezygnują, bo tęsknią za mamą

Nawet najlepszy sprzęt i zmiana przepisów mogą jednak nie wystarczyć, jeżeli problem zaczyna się już na etapie rekrutacji policjantów.

Sobkiewicz uważa, że obecnie do formacji trafiają również osoby, które nigdy nie powinny nosić munduru. Zarzuca policji przedkładanie liczby obsadzonych etatów nad jakość kandydatów.

Mamy do czynienia ze sztucznym napychaniem etatów – mówi.

Detektyw przytacza również zaskakujące przykłady powodów, dla których młodzi adepci policji mieliby rezygnować ze służby.

Na szkołach policji rezygnują kandydaci, bo tęsknią za mamą. Oni przeszli wcześniej testy psychologiczne – zwraca uwagę.

Sobkiewicz uważa, że zmiany wymagają zarówno zasady doboru funkcjonariuszy, jak i warunki służby, które powinny przyciągać do policji odpowiednich kandydatów.

Tragedia w Krakowie pokazała, że w polskiej policji nie brakuje ludzi gotowych ryzykować własnym życiem w obronie innych. Pytanie jednak, czy państwo zrobiło wystarczająco dużo, aby przygotować ich do tego zadania. Zdaniem detektywa odpowiedź jest jednoznaczna.

Tu żarty się skończyły. To już nie są czasy, nie jesteśmy zieloną wyspą.