22-letni obywatel Ukrainy nadal przebywa w szpitalu w stanie ciężkim – w sieci fałszywie informowano o jego śmierci.

Internauci rozpowszechniali spreparowane listy pożegnalne oraz teorie o zamachu, sabotażu i politycznej prowokacji.

Policja bada sprawę, ale na razie nie ujawnia możliwych motywów działania mężczyzny.

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Najpierw ogłosili jego śmierć. To nie była prawda

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, przed wejściem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. 22-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jego stan jest ciężki.

W internecie szybko zaczęły jednak krążyć doniesienia, które nie miały potwierdzenia. Pojawiły się wpisy informujące o rzekomej śmierci 22-latka. To nieprawda – poszkodowany nadal przebywa pod opieką lekarzy.

Na tym się nie skończyło. W mediach społecznościowych zaczęto publikować teksty przedstawiane jako listy pożegnalne mężczyzny. Miały zawierać groźby pod adresem polskich władz i obywateli. Rozpowszechniano również spekulacje o rzekomym zamachu terrorystycznym, sabotażu czy politycznej prowokacji.

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Policja ucina spekulacje. „Korzystajmy z rzetelnych źródeł”

Śledczy nie potwierdzają żadnej z krążących w sieci teorii. Na razie nie wiadomo, co skłoniło 22-latka do tak dramatycznego zachowania. Policjanci nie mogli jeszcze z nim porozmawiać, ponieważ jego stan zdrowia na to nie pozwala.

Na ten moment nie przekazujemy informacji na temat ewentualnych motywów poszkodowanego. Wiemy, że w internecie pojawiają się różne nieprawdziwe wiadomości powielane celowo lub nieświadomie. Jako policja apelujemy o czerpanie informacji wyłącznie z rzetelnych źródeł – powiedział asp. Jakub Pacyniak.

Autor: Aliaksandr Valodzin/ East News

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zgromadzili materiał dowodowy. Oględziny przeprowadzono z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej, technika kryminalistyki oraz przewodnika z psem służbowym. Przesłuchano już kilka osób.

Narodowość 22-latka stała się pretekstem do ataków

Kolejna fala wpisów pojawiła się po ujawnieniu, że poszkodowany jest obywatelem Ukrainy. Na platformach X i Facebook zaczęły krążyć treści uderzające w Ukraińców i podsycające niechęć wobec tej społeczności. Część przekazów była sztucznie promowana, co zwiększało ich zasięg i sprzyjało zaostrzaniu emocji. Dramatyczne zdarzenie stało się w ten sposób paliwem dla internetowych sporów i prób polaryzowania opinii publicznej.

Sprawą zajmuje się także Ambasada Ukrainy w Polsce. Konsulowie zapewniają pomoc rodzinie 22-latka i pozostają w kontakcie z personelem medycznym oraz polskimi organami ścigania.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Materiały dotyczące zdarzenia trafiły do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W piątek Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wszczęła śledztwo w związku z targnięciem się obywatela Ukrainy na własne życie. Policja nadal prowadzi czynności, zabezpiecza dowody i ustala dokładny przebieg zdarzenia. Motywy działania 22-latka pozostają nieznane. Wszelkie pojawiające się w internecie twierdzenia na ten temat należy więc traktować z ostrożnością.