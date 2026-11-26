Szokujące zdarzenie na Krakowskim Przedmieściu. Mężczyzną, który w środę wieczorem (25 listopada) targnął się na swoje życie naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, jest 22-letni obywatel Ukrainy. Informację tę potwierdziło już kilka niezależnych źródeł, w tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Według nieoficjalnych ustaleń reportera „Super Expressu”, młody człowiek jest studentem z Częstochowy i miał przy sobie dokumenty. A jego decyzja o samopodpaleniu miała być manifestem. Senator Grzegorz Schetyna, powołując się na dane z MSWiA, dodał, że mężczyzna posiadał Kartę Polaka.

Mamy informacje z MSWiA, że był to młody człowiek, Ukrainiec, z Kartą Polaka. Jest w bardzo poważnym stanie. Podjęto bardzo szybko akcję ratunkową, dzięki temu, że bardzo blisko był zespół ratownictwa medycznego. Sprawa jest tragiczna i bardzo poważna − mówił Grzegorz Schetyna z KO w „Pytaniu dnia” na TVP.

Stan jest bardzo ciężki. Informacje ze szpitala

Akcja ratunkowa została podjęta błyskawicznie dzięki reakcji funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, przechodniów i zespołu ratownictwa medycznego, który znalazł się w pobliżu. Mężczyzna z poparzeniami został natychmiast przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów. Jego stan od początku określano jako poważny.

Tak, został przewieziony do naszego szpitala, jego stan jest bardzo ciężki − potwierdził krótko w rozmowie z „Super Expressem” Mariusz Gierej, rzecznik prasowy placówki.

Co mówią służby? Oficjalne komunikaty

Oficjalne potwierdzenie tożsamości mężczyzny nadeszło z kilku źródeł. Rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka, poinformowała, że poszkodowany to 22-letni obywatel Ukrainy.

Wszystkie informacje, przyczyny i powody tego samospalenia będzie weryfikowała policja. Mogę jedynie potwierdzić, że jest to młody, 22-letni obywatel Ukrainy. Co do powodów tego zdarzenia, na potwierdzanie jakichkolwiek motywów przyjdzie jeszcze czas. Wszystko to będzie dokładnie sprawdzane − powiedziała.

Tę samą informację przekazał nam aspirant Jakub Pacyniak z policji na Śródmieściu, dodając, że mężczyzna przebywa pod opieką lekarzy.

Manifest? Tajemnicze dokumenty i pytania bez odpowiedzi

Największą zagadką pozostaje odpowiedź na pytanie: dlaczego? Nasze nieoficjalne ustalenia wskazują, że desperacki czyn 22-latka mógł być formą manifestu. Mężczyzna miał przy sobie dokumenty, których treść nie została jednak na razie ujawniona.

Policja prowadzi intensywne czynności, aby zweryfikować wszystkie hipotezy i dotrzeć do prawdziwych powodów tej tragedii.

Czy była to próba zwrócenia uwagi na konkretny problem, czy też osobisty dramat młodego człowieka? Na te odpowiedzi musimy jeszcze poczekać.