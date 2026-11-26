Pogoda w Warszawie: 27-29 listopada

Mieszkańcy Warszawy w najbliższych dniach odczują wyraźną zmianę aury. Prognoza na ostatni weekend listopada pokazuje dynamiczne przejście od dodatnich temperatur do całodobowego mrozu. Weekend upłynie bez deszczu i śniegu, ale pogoda będzie zmienna, jeśli chodzi o zachmurzenie i temperaturę. Kluczowa okaże się noc z piątku na sobotę, która przyniesie znaczne ochłodzenie.

Piątek: Ostatni dzień z temperaturą na plusie

Początek weekendu w stolicy będzie pochmurny, ale jednocześnie najcieplejszy. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 4 stopni Celsjusza. To ostatnia chwila na dodatnie wartości na termometrach w tym tygodniu, ponieważ już w nocy temperatura zacznie spadać i osiągnie około -3 stopni. Aura nie będzie sprzyjać podziwianiu słońca z powodu dużego zachmurzenia. Odczucie chłodu może potęgować wiatr, który będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota: Słonecznie, ale już mroźnie

Sobota przyniesie dużą zmianę i pogodowy kontrast. Temperatura wyraźnie spadnie i przez cały dzień utrzyma się na lekkim minusie, osiągając w najcieplejszym momencie okolice zera stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już mroźna, a słupki rtęci wskażą nawet -6 stopni. Mimo zimna, pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Prognozy przewidują bezchmurne niebo i dużo słońca. Wiatr tego dnia nieco osłabnie, jego prędkość spadnie do około 3 m/s.

Niedziela: Pochmurny i najzimniejszy dzień weekendu

Ostatni dzień weekendu w Warszawie zapowiada się jako najchłodniejszy. Temperatura maksymalna w ciągu dnia nie przekroczy -2 stopni Celsjusza, a minimalna ponownie spadnie do około -6 stopni, co czyni niedzielę najzimniejszym dniem w prognozie. Słoneczna aura z soboty niestety nie utrzyma się – niebo będzie niemal całkowicie zasłonięte przez chmury. Dodatkowo ponownie wzrośnie prędkość wiatru do około 4 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Weekend w stolicy. Jak spędzić czas?

Brak opadów przez cały weekend to dobra wiadomość dla tych, którzy planują spędzić czas aktywnie. Piątkowe popołudnie, choć pochmurne, z temperaturą powyżej zera może być jeszcze okazją do spaceru po mieście. Sobota, mimo mrozu, zapowiada się idealnie na dłuższe przebywanie na świeżym powietrzu dzięki bezchmurnemu niebu – to dobry moment na wizytę w parku czy lesie. Warto jednak pamiętać o bardzo ciepłym ubraniu. Z kolei chłodna, pochmurna i wietrzna niedziela może skłaniać raczej do spędzania czasu w zamkniętych przestrzeniach, na przykład w muzeach, galeriach czy kawiarniach.

Dane pogodowe: OpenWeather