Prokuratura poszukuje dziewczynki i jej opiekunów, która cudem uniknęła śmierci podczas zamachu w Krakowie.

Śledczy badają, czy zamachowiec mógł działać z inspiracji obcych służb. Analizują również jego pozwolenie na broń oraz zawartość urządzeń elektronicznych.

7 listopada w Krakowie zamaskowany 24-latek wjechał samochodem w tłum i otworzył ogień, zabijając sześć osób i raniąc szesnaście. Sprawca zmarł 9 listopada po postrzeleniu podczas zatrzymania.

W domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry z ranami postrzałowymi, co jest również przedmiotem śledztwa.

Dziewczynka cudem przeżyła atak zamachowca. Apel prokuratury

Do dramatycznych wydarzeń w stolicy Małopolski doszło 7 listopada. Zamaskowany napastnik wjechał samochodem do ścisłego centrum miasta, po czym otworzył ogień do bezbronnych ludzi. W wyniku tego brutalnego ataku śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście odniosło obrażenia. Wcześniej 24-latek zabił trzy bliskie sobie osoby w Ostrowcu Świętokrzyskim. Choć sprawca już nie żyje, śledztwo w tej sprawie trwa.

Prokuratura Krajowa oficjalnie potwierdziła autentyczność przerażającego nagrania, na którym widać moment ataku. To właśnie tam zarejestrowano dziewczynkę, w kierunku której bandyta oddał serię z broni maszynowej. Dziecko przeżyło ten koszmar tylko dzięki niewyobrażalnemu szczęściu. Teraz śledczy chcą dotrzeć do małej poszkodowanej oraz jej opiekunów.

– Chciałbym zwrócić się do przedstawicieli prawnych dziewczynki, która cudem, można powiedzieć, uniknęła śmierci, w kierunku której sprawca oddał serię z broni maszynowej – zaapelował prokurator krajowy Dariusz Korneluk na antenie TVN24 w programie „Kropka nad i”.

Jak podkreślił szef Prokuratury Krajowej, śledczy pilnie szukają kontaktu z opiekunami dziecka, ponieważ ich zeznania są kluczowe dla pełnego wyjaśnienia przebiegu tej tragedii.

Czy zamachowiec z Krakowa działał na zlecenie obcych służb?

To jednak niejedyny przełomowy wątek w tej sprawie. Prokuratura bardzo szczegółowo bada motywy działania 24-latka. Śledczy sprawdzają, czy młody mężczyzna został przez kogoś zmanipulowany lub opłacony.

– Na chwilę obecną niczego nie wykluczamy, łącznie z tym, że działał z inspiracji obcych służb. To też jest wątek, który jest badany – wyjawił Dariusz Korneluk w TVN24.

Równolegle trwa drobiazgowa analiza tego, jak 24-latek wszedł w posiadanie broni sportowej. Prokuratorzy sprawdzają procedury wydania pozwolenia oraz to, jak przebiegały jego badania psychologiczne i lekarskie. Służby zabezpieczyły komputery, telefony oraz nośniki danych należące do zamachowca, a eksperci z zakresu balistyki przygotowują specjalistyczne opinie.

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