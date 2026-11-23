Aktywności i dyscypliny sportowe dostępne z kartą MultiSport, a także ich dokładne lokalizacje można łatwo znaleźć dzięki wyszukiwarce na stronie internetowej lub w aplikacji MultiSport: Znajdź obiekt sportowy. Poniższe zestawienie prezentuje garść inspiracji na skorzystanie z oferty programu w Krakowie w najbliższych miesiącach.

Aktywne ukojenie

Sesja jogi lub pilatesu to nie tylko sposób na wzmocnienie i uelastycznienie mięśni. To również odpoczynek dla umysłu i oderwanie się od rutyny. Szukając harmonii i równowagi, warto sprawdzić, czy nie znajdziemy ich, ćwicząc jogę bądź pilates. Można również spróbować odmiany pilatesu na reformerach, czyli specjalnych maszynach wyposażonych w system kół pasowych i sprężyn, których zadaniem jest stawianie oporu dla mięśni. Napięcie sprężyn można zmieniać, a co za tym idzie - regulować stopień obciążenia, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb. Z pomocą reformera można bowiem ćwiczyć z bardzo dużą intensywnością, jak i zrobić lekki trening.

Wymasować ciało i dotlenić głowę

Regeneracja mięśni, modelowanie sylwetki i uwolnienie endorfin – między innymi takie korzyści może przynieść masaż na urządzeniu rolletic. Jest ono wyposażone w drewniane rolki, które masując całe ciało, naturalnie pobudzają metabolizm i spalanie tkanki tłuszczowej. Z myślą o poprawie samopoczucia, można też „wskoczyć” do komory hiperbarycznej, gdzie w warunkach podwyższonego ciśnienia przyjmuje się tlen w bardzo wysokim stężeniu. Tlenoterapia, bo o tym zabiegu mowa, niesie ze sobą wiele korzyści wynikających z lepszego dotlenienia organizmu. Zalecana jest jednak ostrożność i wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

Centrum dobrostanu

Współczesne kluby fitnessto już nie tylko miejsce do ćwiczeń kardio i siłowych, ale także zaplecze odpowiadające na potrzeby związane z regeneracją, komfortem i codziennym stylem życia. W związku z tym w przestrzeniach klubów sieci Zdrofit coraz częściej pojawiają się sauny na podczerwień, strefy relaksu, usługi fizjoterapeutyczne czy fit bary ze zdrowymi przekąskami. Takie wielofunkcyjne obiekty (niektóre są czynne całą dobę) znajdują się również w Krakowie. Warto do nich zajrzeć, jak również sprawdzić grafiki zajęć grupowych. Znajdziecie tam między innymi formaty treningowe z serii Body&Mind, które cechuje niska intensywność, usprawnienie ciała i elementy relaksacyjne. Uczestnicy mogą w zależności od grafiku i lokalizacji wybierać spośród różnych odmian jogi i pilatesu, „popracować” nad zdrowym kręgosłupem i modelowaniem sylwetki, porozciągać się czy wyciszyć. Informacje na temat zajęć i ich grafików w poszczególnych lokalizacjach znajdują się na stronie: Kluby fitness i siłownie w Polsce - Zdrofit .

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Rozerwij się

Czasami tym, czego potrzebujemy, jest rozrywka w gronie najbliższych. Szukając pomysłu na spędzenie czasu wolnego w atrakcyjny sposób, warto sprawdzić, jakie możliwości daje program MultiSport. Przykłady? Centrum interaktywne, wrotki, kręgle, rzutki, bilard, a także quady i gokarty. A z najmłodszymi – sala zabaw lub aktywności, które mogą dzielić z dorosłymi takie jak park trampolin, basen czy jazda na łyżwach.

Wytańcz to

Taniec to świetna zabawa i sposób na uwolnienie nagromadzonego w ciele napięcia. Niezależnie od tego, czy zaczynasz przygodę z tańcem, czy chcesz kontynuować naukę - z MultiSport możesz wybrać szkołę z programem, który odpowiada indywidualnym potrzebom i skorzystać z treningów pod okiem instruktorów.

Ruch a jednak odpoczynek

Na pytanie: „Czy aktywność fizyczna lub sportowa to dla Ciebie skuteczny sposób na odpoczynek?” aż 60 proc. Polaków odpowiada, że tak1. Siłownia, basen, ścianka wspinaczkowa, korty do sportów rakietowych, szkoły sztuk walki – MultiSport niezmiennie otwiera drzwi do różnorodnych obiektów sportowych, również takich, gdzie trening wspiera technologia jak EMS i vacu well. Warto korzystać z jego szerokich możliwości. Zwłaszcza że według 85 proc. użytkowników programu MultiSport, karta przyczynia się do zwiększonej częstotliwości i różnorodności ćwiczeń2.

Aktywna mapa Krakowa, Polski i nie tylko

Wyszukiwarka z mapą pokazuje zarówno obiekty w Krakowie, jak i w całej Polsce. Pełnoletni użytkownicy posiadający aplikację MultiSport z potwierdzoną tożsamością mogą korzystać również z oferty programu za granicą: w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Turcji.

1 Badanie na zlecenie marki MultiSport przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna w czerwcu 2025 r. Badanie ilościowe CAWI zrealizowane na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie N=1117 Polaków w wieku 18+.

2 Badanie zrealizowane wśród 13 493 użytkowników programu MultiSport w 2025 r

Materiał Sponsorowany