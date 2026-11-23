W Krakowie Tomek, strażak OSP, osłonił własnym ciałem swoją żonę Kingę, gdy ich samochód został uderzony przez napastnika, ratując jej życie.

Sam Tomek został ciężko ranny, wymaga rekonstrukcji twarzoczaszki, leczenia i specjalistycznej rehabilitacji, by wrócić do zdrowia.

Trwa zbiórka środków na pokrycie kosztów jego powrotu do sprawności.

Zamach w Krakowie. Druh OSP Tomasz uratował życie ukochanej żonie

Ten dzień za zawsze zmienił ich życie. Samochód, którym podróżowało młode małżeństwo, został nagle uderzony przez pojazd napastnika. Gdy sytuacja stała się śmiertelnie niebezpieczna, Tomasz podjął decyzję o ochronie żony i własnym ciałem zasłonił Kingę przed strzałami zamachowca. Dzięki jego niezwykle bohaterskiej postawie kobieta przeżyła, jednak on sam odniósł bardzo poważne obrażenia i został przetransportowany do szpitala.

Młoda para zaledwie miesiąc temu stała przed ołtarzem, przysięgając sobie miłość i wierność. Nikt nie przypuszczał, że ta obietnica zostanie poddana tak ekstremalnej próbie tak szybko. Jak informują organizatorzy zbiórki na rzecz poszkodowanego, przed Tomaszem długa, bolesna i niezwykle kosztowna droga do odzyskania sprawności. Mężczyznę czeka skomplikowana rekonstrukcja twarzoczaszki, a także specjalistyczne leczenie i wielomiesięczna rehabilitacja.

Zbiórka na leczenie bohatera. Przez lata ratował ludzkie życie

Tomasz od najmłodszych lat związany jest z niesieniem pomocy potrzebującym. Już jako 12-latek wstąpił do ochotniczej straży pożarnej. Jako druh wielokrotnie brał czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, narażając własne zdrowie dla ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie. Oprócz tego aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności – gra w strażackiej orkiestrze oraz opiekuje się Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, przekazując kolejnym pokoleniom wartości związane z odpowiedzialnością za drugiego człowieka.

Dziś strażak potrzebuje solidarnej pomocy społeczeństwa. Choć ostateczny koszt leczenia i rehabilitacji nie jest jeszcze dokładnie znany, bliscy już teraz zbierają fundusze, aby zapewnić mu najlepszą możliwą opiekę medyczną. Każdy, kto chce wesprzeć powrót Tomasza do zdrowia, może dołożyć swoją cegiełkę do zbiórki lub udostępnić informację o niej w mediach społecznościowych. Przez lata to on odpowiadał na każdy alarm i wezwanie o pomoc – teraz my możemy mu się odwdzięczyć.

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