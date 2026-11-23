W niedzielę, 22 listopada około godziny 7:50, w Gdowie na ulicy Łapanowskiej, doszło do tragicznego wypadku drogowego.

W jego wyniku zginęła 70-letnia rowerzystka, potrącona przez 20-letniego kierowcę Audi, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i wyprzedzał w miejscu niedozwolonym.

Kierujący Audi został przetransportowany do szpitala na pokładzie śmigłowca LPR.

Koszmarny manewr na drodze. 70-letnia rowerzystka zginęła pod kołami Audi

Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 20-letni kierujący samochodem marki Audi jechał od centrum Gdowa w kierunku ulicy Stadnickiej. To właśnie tam, na łuku drogi, młody mężczyzna podjął skrajnie nieodpowiedzialną decyzję. Postanowił wykonać manewr wyprzedzania w miejscu, w którym było to zabronione.

W trakcie wykonywania tego niebezpiecznego manewru kierowca stracił panowanie nad rozpędzonym pojazdem, doprowadzając do czołowego zderzenia z 70-letnią rowerzystką, która poruszała się prawidłowo. Siła uderzenia była ogromna. Seniorka nie miała żadnych szans w starciu z masywnym autem osobowym i zginęła na miejscu.

Sprawca wypadku bez prawa jazdy. Prokuratura bada sprawę

Jak się okazało po sprawdzeniu dokumentów, 20-letni kierowca Audi nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mimo braku prawa jazdy zdecydował się wsiąść za kółko i przewozić inne osoby – w aucie podróżowały z nim bowiem jeszcze trzy pasażerki. Młody mężczyzna sam odniósł obrażenia i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin trwały intensywne czynności śledcze pod nadzorem prokuratora. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, zabezpieczono ślady, wykonano szczegółowe oględziny oraz zabezpieczono nagrania z okolicznego monitoringu. Kluczowe dla sprawy będą również wyniki badań krwi kierowcy, którą pobrano w celu sprawdzenia obecności alkoholu lub innych środków odurzających. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Wieliczki pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Myślenicach.

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