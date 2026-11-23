Brytyjski trend "cupboard curtains" – zasłonek na szafkach i półkach – intrygująco przywołuje wspomnienia z polskiego PRL-u.

Współczesna moda na ocieplanie wnętrz zderza się z polską rzeczywistością PRL-u, gdzie zasłonki symbolizowały zaradność i ukrywanie braków, a nie świadomy design.

Odkryj, dlaczego ten zaskakujący powrót do przeszłości zyskuje na popularności i jakie kluczowe różnice kryją się za tym samym elementem wystroju!

Czym jest brytyjski trend cupboard curtains i dlaczego kojarzy się z PRL-em?

Moda uwielbia zataczać kręgi i wracać w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Tak też jest z trendami wnętrzarskimi z różnych zakątków świata. Brytyjskie media w ostatnim czasie sporo miejsca poświęcają cupboard curtains, czyli krótkim zasłonom wieszanym nie na oknach, ale na półkach i na szafkach zamiast drzwi. Brzmi znajomo? W PRL-u modne były bardzo podobne rozwiązania. Najczęściej wieszano zasłonkę lub ceratę, aby zasłonić kosz na śmieci czy inne mniej estetyczne miejsce w domu. Brytyjskie media takie jak The Guardian wskazują, że trend cupboard curtains to świetny sposób, aby nadać wnętrzu bardziej przytulny wymiar i sprawić, że wizualnie zrobi się w nim ciepłej.

Eksperci wskazują, że zimą we wnętrzach brakuje miękkich tekstur i tkanin, które ocieplają przestrzeń. Krótkie, marszczone zasłonki zawieszone na efektownych prętach pod zlewem, w spiżarni czy nawet na otwarty półkach mogą ocieplić wnętrze i sprawić, że zrobi się w nim przytulaniej. Zasłonka dobrze współgra z zimnymi, twardymi przestrzeniami i może nawet delikatnie wygłuszać surowe pomieszczenie. Krótkie zasłonki w Wielkiej Brytanii mają stanowić element trendy lansującego modę na wiejskie klimaty i kojarzyć się z sielanką. To w końcu przeciwwaga dla surowych, beżowych i bezosobowych wnętrz.

Skąd znamy ten trend?

Cupboard curtains to trend, który Polakom może wydawać się wyjątkowo znajomy. W końcu w PRL-u stosowane były bardzo podobne rozwiązania, a zasłonki pod zlewem pamięta każde dziecko lat 70-tych i 80-tych. Warto jednak podkreślić, że w Polsce za takim rozwiązaniem stały jednak zupełnie inne potrzeby. W PRL-u wszechobecne zasłonki na otwartych przestrzeniach w domu wynikały przede wszystkim z braku dostępu do innych rozwiązań. Gospodynie domowe brały sprawy w swoje ręce i znajdowały najbardziej wystrzałowe rozwiązanie przy użyciu tego, co było łatwo dostępne. W przeciwieństwie do brytyjskiego trendy zasłonki nie miał dodać wnętrzom przytulności, a jedynie zakryć to, co nieestetyczne, brudne lub uszkodzone. Inne były też same tkaniny. Obecne cupboard curtains to przemyślany trend, do którego wykorzystuje się jakościowe tkaniny w konkretnym wzorach. W Polsce z czasów PRL w tym najczęściej korzystało się z ceraty, starych resztek tkanin, a nawet ręczników i pościeli. Do montażu zamiast zdobionych drążków brano wszystko to, co było pod ręką, czyli sznurki oraz gumki. Oba te światy łączy jednak moda na samodzielnie wykonywane równych ozdób oraz oszczędność.

Wszechobecne zasłonki były w Polsce wyrazem zaradności i radzenia sobie w trudnej sytuacji. Trend ten całkowicie wygrała, gdy pojawiły się tańsze rozwiązania meblowe, a płyty MDF weszły do masowej produkcji.

Cupboard curtains w nowoczesnym wydaniu

Jeśli chcesz wprowadzić cupboard curtains do swojego wnętrza, pamiętaj o kilku detalach, które podkreślą ich urok. Kluczowy jest wybór tkaniny – postaw na naturalne materiały, takie jak len, bawełna czy muślin, które dodadzą lekkości i autentyczności. Zwróć uwagę na wzory: delikatne paski, kratka vichy (gingham) czy drobne kwiaty idealnie wpisują się w sielski klimat. Nie zapomnij o odpowiednim marszczeniu zasłonki – powinna być ona co najmniej 1.5 do 2 razy szersza niż przestrzeń, którą ma zasłonić, aby stworzyć efektowne fałdy i wrażenie miękkości.

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