- Nawet najbardziej wytrzymały zamiokulkas potrzebuje potężnego zastrzyku energii jesienią i zimą, aby zachować swój bujny wygląd.
- Odkryj rewolucyjny, domowy sposób z użyciem jednego, taniego warzywa, które natychmiast pobudzi Twoją roślinę do życia.
- Burak, bogaty w kluczowe składniki odżywcze, to sekretny eliksir, który sprawi, że "klejnot Zanzibaru" wystrzeli nowymi, mięsistymi liśćmi.
- Sprawdź, jak krok po kroku przygotować tę cudowną odżywkę i ciesz się bujną zielenią bez drogich nawozów!
Klejnot Zanzibaru” oszaleje z zachwytu. Podlej tym zamiokulkasa, a natychmiast wystrzeli nowymi liśćmi
Zamiokulkas to prawdziwy twardziel wśród roślin doniczkowych, ale jesienią i zimą nawet on potrzebuje potężnego zastrzyku energii. Zamiast biec do sklepu po drogie nawozy, zajrzyj do lodówki. Jeden tani składnik sprawi, że roślina momentalnie się pobudzi i wypuści mnóstwo świeżych, mięsistych pędów.
Zamiokulkas zamiolistny, nazywany przez Anglików malowniczo „klejnotem Zanzibaru”, naturalnie rośnie w afrykańskich lasach i na sawannach. Choć słynie z tego, że potrafi przetrwać niemal wszystko, to w okresie grzewczym brakuje mu kluczowych składników odżywczych.
Jeśli zauważysz, że Twój zamiokulkas marnieje w oczach, zastosuj prosty, babciny trik. Kluczem do sukcesu jest warzywo, które większość z nas ma w swojej kuchni – zwykły burak.
Domowa odżywka z buraka – witaminowy koktajl dla zamiokulkasa
Buraki są niezwykle bogate w azot, fosfor, potas, bor i magnez, a także kluczowe witaminy (A, E, K oraz te z grupy B). Dla rośliny to prawdziwe paliwo do wzrostu, które wzmacnia system korzeniowy i chroni go przed chorobami.
Jak przygotować odżywkę krok po kroku?
- Przygotuj 2 średnie buraki – obierz je i pokrój w kostkę.
- Wrzuć do blendera i dokładnie zmiksuj na gładką masę.
- Zalej całość 1 litrem letniej wody i dokładnie wymieszaj.
- Przelej miksturę przez gęste sitko, aby oddzielić czysty płyn od miąższu.
Jak stosować?Wystarczy, że podlejesz zamiokulkasa tym purpurowym eliksirem raz w miesiącu. Pierwsze efekty zobaczysz niemal natychmiast – liście nabiorą głębokiego, szmaragdowego koloru, a łodygi staną się silne i sprężyste.
Jak dbać o zamiokulkasa jesienią i zimą? 3 złote zasady
Aby domowa pielęgnacja przyniosła najlepsze rezultaty, pamiętaj o podstawowych potrzebach tej afrykańskiej rośliny:
- Unikaj ostrego słońca: Zamiokulkas kocha półcień. Nadmiar bezpośredniego światła może dosłownie poparzyć jego liście, powodując brzydkie, brązowe plamy.
- Zapewnij mu ciepło: Nawet w środku zimy roślina potrzebuje temperatury na poziomie minimum 17°C. Trzymaj ją z dala od lodowatych przeciągów.
- Kontroluj podlewanie: Zamiokulkas nienawidzi przelewania. Zdecydowanie lepiej znosi suszę (potrafi przetrwać bez wody nawet 2 miesiące!) niż stojącą w korzeniach wilgoć. Zadbaj o przepuszczalne podłoże i solidny drenaż (np. z keramzytu lub piasku) na dnie doniczki.
Wskazówka: Pamiętaj o regularnym przesadzaniu. Młode zamiokulkasy potrzebują nowej doniczki raz w roku (najlepiej wiosną), natomiast starsze okazy wystarczy przesadzić raz na kilka lat.