Orzechy to odżywcza bomba pełna zdrowych tłuszczów, białka i błonnika, kluczowa dla serca, mózgu i prawidłowego trawienia. Ekspertka Anna Mizerska alarmuje jednak, że pewien popularny sposób zakupu orzechów może prowadzić do spożycia rakotwórczych aflatoksyn. Odkryj, przed jakimi orzechami ostrzega dietetyczka i dowiedz się, jak świadomie wybierać bezpieczne produkty, by chronić swoje zdrowie.



Czy orzechy są zdrowe? Dlaczego warto je jeść?

Orzechy są prawdziwą bombą odżywczą, dostarczającą organizmowi szerokiej gamy cennych składników, które wspierają nasze zdrowie na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim są źródłem zdrowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych - jednonienasyconych i wielonienasyconych. Te tłuszcze są kluczowe dla zdrowia serca, mózgu i prawidłowego funkcjonowania układu hormonalnego. Stanowią doskonałe źródło białka, co czyni je wartościowym elementem diety wegetariańskiej i wegańskiej, wspierając budowę i regenerację tkanek. Dodatkowo cechują się wysoką zawartością błonnika pokarmowego, który wspieraj prawidłowe trawienie, zapobiega zaparciom, pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi i zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Jednak nie każde orzechy będą dla człowieka zdrowym wyborem. Szerzej o tym mówi dietetyczka Anna Mizerska.

Kupujesz te orzechy? Dietetyczka ostrzega przed ich rakotwórczym działaniem

Oczywiście spożywanie orzechów jest zdrowym wyborem. Problem pojawia się na etapie kupowania ich w sklepie. Anna Mizerska, autorka profilu @juz_zdrowo na Instagramie poruszyła temat kupowania orzechów na wagę, czyli takich, które w sklepie leżą luzem w dużych pojemnikach i możemy sami zdecydować, jaką ilość produktu chcemy kupić. Dlaczego orzechy sprzedawane w tej formie mogą być niebezpieczne?

"Kochani, nie kupujcie orzechów luzem. Nigdy nie wicie, czy nie ma w nich pleśni i ile tak naprawdę już się w takim stanie znajdują w pojemnikach."

- apeluje dietetyczka.

"Orzechy są podatne na pleśń, która wytwarza szkodliwe produkty uboczne zwane aflatoksynami. Te związki są kancerogenne i mogą uszkadzać wątrobę. Wdychanie aflatoksyn może także prowadzić do podrażnień płuc. Wysoka wilgotność to główna przyczyna rozwoju pleśni na orzechach"

- wyjaśnia.

"Aflatoksyny obecne w spleśniałych orzechach to jedne z najsilniejszych substancji rakotwórczych występujących w naturze(..) Kupowanie orzechów luzem (na wagę) na bazarach czy w marketach niesie ze sobą najwyższe ryzyko. Odkryte pojemniki są stale narażone na wilgoć z powietrza, a brak kontroli nad partią towaru sprzyja niewidocznemu rozwojowi toksycznej pleśni"

- dodaje w swoim poście Anna Mizerska.

Jakie orzechy w takim razie będą bezpieczniejszym wyborem? Zdecydowanie lepiej jest kupować orzechy zamknięte w szczelne, ciemne opakowania.

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