Przechowywanie chleba w plastikowej torbie to błąd. Możesz zaszkodzić swojemu zdrowiu

Trzymanie wypieków w szczelnie zamkniętym plastikowym worku ułatwia zbieranie się wilgoci, zwłaszcza w przypadku ciepłego jeszcze pieczywa, co otwiera drogę do namnażania się pleśni.

ułatwia zbieranie się wilgoci, zwłaszcza w przypadku ciepłego jeszcze pieczywa, co otwiera drogę do namnażania się pleśni. Znacznie bezpieczniej używać tradycyjnego chlebaka, toreb z papieru bądź specjalnych worków szytych z lnu lub bawełny , które warto kłaść z daleka od słońca i źródeł ciepła.

, które warto kłaść z daleka od słońca i źródeł ciepła. Pojemnik na wypieki wymaga regularnego mycia oraz dokładnego osuszania , a świeżych produktów pod żadnym pozorem nie wolno mieszać z kromkami dotkniętymi już pleśnią.

, a świeżych produktów pod żadnym pozorem nie wolno mieszać z kromkami dotkniętymi już pleśnią. Chłodzenie w lodówce sprawia, że wypieki szybciej czerstwieją, dlatego większe ilości jedzenia lepiej pokroić i zamrozić. Z kolei pojawienie się grzyba oznacza konieczność wyrzucenia całego bochenka, gdyż samo odkrojenie zepsutej części nie wystarczy.

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Przechowywanie pieczywa w plastikowej torbie. Dlaczego folia szkodzi wypiekom?

Foliowe reklamówki skutecznie blokują swobodną cyrkulację powietrza. Włożenie do takiego worka nieostygniętego jeszcze bochenka niemal gwarantuje, że wewnątrz opakowania zacznie skraplać się para wodna. Powstała w ten sposób wilgoć tworzy idealne warunki do namnażania się grzybów pleśniowych i rozmaitych drobnoustrojów. Sytuację pogarsza dodatkowo trzymanie zakupów w nagrzanej kuchni, na przykład w sąsiedztwie kuchenki albo na mocno nasłonecznionym blacie. Takie otoczenie sprawia, że wypieki błyskawicznie tracą swoją świeżość i pokrywają się groźnym nalotem.

W czym najlepiej trzymać chleb i jak dbać o chlebak?

Optymalnym wyborem pozostaje klasyczny chlebak, który zapobiega szybkiemu wysychaniu jedzenia i gwarantuje stały dostęp powietrza. Dobrą alternatywą są także zwykłe torebki papierowe oraz woreczki z lnu i bawełny. Kluczową rolę odgrywa również higiena samego miejsca składowania żywności. Pojemnik trzeba systematycznie opróżniać z resztek, myć i wycierać do sucha, ponieważ nawet drobne okruchy mogą zapoczątkować rozwój grzybów. Należy też bezwzględnie unikać dokładania świeżych zakupów do nadpsutych już kromek, bo zarodniki pleśni bardzo łatwo przenoszą się na zdrowe produkty.

Czy chleb można trzymać w lodówce lub zamrażarce?

Chociaż mogłoby się wydawać inaczej, chłodziarka rzadko służy wypiekom. Panujące tam niskie temperatury znacząco przyspieszają proces czerstwienia pieczywa, które w efekcie staje się suche i traci walory smakowe. Umieszczenie bochenka w lodówce ma sens jedynie wtedy, gdy w naszym domu panuje duży upał i wysoka wilgotność, co pozwala opóźnić proces psucia się żywności.

Przy zakupie większej ilości jedzenia zdecydowanie lepiej sprawdza się mrożenie. Wystarczy podzielić bochenek na pojedyncze kromki lub mniejsze części, a następnie zamknąć je w szczelnych woreczkach przeznaczonych do mrożenia. Takie podejście pozwala na bieżąco wyciągać z zamrażalnika dokładnie tyle pożywienia, ile w danej chwili planujemy zjeść.

Pleśń na chlebie. Dlaczego trzeba wyrzucić cały bochenek?

Istnieje żelazna zasada mówiąca o tym, by nigdy nie ratować zepsutego jedzenia poprzez odkrawanie widocznych zmian. Niewidoczne gołym okiem strzępki grzybni przerastają zazwyczaj wnętrze całego zainfekowanego produktu. Z tego powodu każda oznaka zepsucia wymusza wyrzucenie do kosza całego bochenka lub wszystkich bułek ze wspólnego opakowania. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie każde odbarwienie na skórce zwiastuje zagrożenie. Czasami biały ślad to po prostu pozostałość mąki z piekarni, lecz w razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu jedzenia, dla własnego bezpieczeństwa lepiej zrezygnować z posiłku.