Banany w kuchni mogą niszczyć inne owoce. Większość z nas popełnia ten błąd

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-18 12:20

Przechowywanie bananów razem z jabłkami czy gruszkami w jednej misce wydaje się normą. Okazuje się jednak, że taki nawyk przyspiesza ich psucie. Wszystko przez wydzielany przez te owoce etylen, który sprawia, że sąsiednie produkty dojrzewają znacznie szybciej. Wystarczy chwila nieuwagi, by świeże jedzenie nadawało się tylko do kosza.

Banany i winogrona na czarnej liście? Eksperci wyjaśniają, jak owoce naprawdę wpływają na cukier we krwi
Autor: getty/ Getty Images Mieszanka owoców w szklanej miseczce: truskawki, winogrona, jeżyny, maliny, borówki, wiśnie. Obok jabłko przekrojone na pół, banany i rogaliki, wszystko na drewnianej desce. Poradnik Zdrowie wyjaśnia wpływ owoców na cukier we krwi.
  • Banany wydzielają etylen, co przyspiesza proces starzenia się owoców leżących w pobliżu.
  • Trzymanie wszystkich owoców w jednym pojemniku sprawia, że błyskawicznie stają się miękkie i nieświeże.
  • Ważny jest poziom dojrzałości bananów – te z brązowymi plamkami oddziałują na otoczenie najsilniej.
  • Żeby jedzenie przetrwało dłużej, konieczne jest mądre zaplanowanie przestrzeni i unikanie mieszania owoców.

Etylen to roślinny hormon naturalnie obecny w wielu gatunkach owoców. Jego stężenie rośnie w miarę dojrzewania, a sam związek oddziałuje na otaczające go produkty spożywcze. Z tego powodu warzywa i owoce pozostawione w bliskim sąsiedztwie psują się zdecydowanie szybciej, niż gdyby leżały osobno.

Banany to specyficzne owoce, które emitują naprawdę potężne dawki etylenu. Kiedy ułożymy obok nich wrażliwe na ten gaz gatunki, te w mgnieniu oka zmienią barwę, zrobią się papkowate i zaczną przejrzewać. Nie jest to żadna skaza samych bananów, a po prostu fizjologiczny proces, o którym trzeba pamiętać podczas organizacji kuchennego blatu.

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Lepiej rozdzielić część owoców

Chcąc zachować dobrą jakość jedzenia, trzeba świadomie decydować o tym, jakie owoce układamy blisko siebie. Mocno przejrzałe banany działają jak katalizator dla produktów leżących po sąsiedzku. Właśnie dlatego trzymanie wielkiej, wspólnej misy z darami natury nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Kluczowa jest faza rozwoju – niedojrzały, zielony owoc ma zupełnie inne właściwości niż ten o żółtej skórce pokrytej brązowymi cętkami. Im starszy banan, tym baczniej trzeba obserwować to, z czym dzieli przestrzeń.

Gdy zauważysz, że zapasy zbyt wcześnie robią się miękkie, natychmiast rozłóż je w oddzielnych koszykach. Wybrane gatunki dobrze jest umieścić w nieco chłodniejszych warunkach, pod warunkiem, że niska temperatura im nie zaszkodzi. Przemyślane rozlokowanie jedzenia zapobiega jego marnowaniu. Przy kolejnym rozpakowywaniu zakupów zrezygnuj więc z wrzucania wszystkich owoców na jedną kupkę.

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