Miód skrystalizował i zmienił konsystencję? Wiemy, czy można go bezpiecznie spożywać

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- Miód po skrystalizowaniu potrafi różnić się wyglądem od tego świeżo kupionego, jednak sama ta zmiana nie świadczy o jego zepsuciu.
- Za tworzenie się niewielkich kryształów odpowiada naturalny proces, a jego szybkość uzależniona jest od kilku ważnych czynników.
- Jeżeli zdecydowanie preferujesz miód w formie płynnej, możesz go łatwo doprowadzić do tego stanu, pamiętając jedynie o umiarze w podgrzewaniu.
- Należy też mieć świadomość, jak rozpoznać zwykłe wytrącanie się kryształków od objawów świadczących o tym, że produkt rzeczywiście może już nie nadawać się do jedzenia.
W składzie miodu dominują cukry proste, takie jak fruktoza i glukoza. Od ich wzajemnych proporcji zależy, czy dany miód stwardnieje szybciej, czy wolniej. Glukoza gorzej od fruktozy rozpuszcza się w wodzie, co powoduje, że przy sprzyjających warunkach zaczyna się w nim krystalizować.
Z tego powodu pewne odmiany miodu potrafią długo zachować płynność, podczas gdy u innych zmiany zachodzą o wiele szybciej. Taka kolej rzeczy nie świadczy o słabej jakości przysmaku. Znaczący wpływ na cały proces wywiera też temperatura, w jakiej miód jest trzymany. Choć do rozpoczęcia krystalizacji nie są wymagane skrajne chłody, to niska temperatura potrafi wyraźnie ten proces przyspieszyć.
Czy skrystalizowany miód nadal nadaje się do spożycia?
Gdy miód stał się zbity, a nie wyczuwasz podejrzanego zapachu i nie widzisz śladów pleśni czy zepsucia, nie musisz się go pozbywać. Sporo osób woli taką formę, bo jest wygodniejsza, np. do nabierania i smarowania kanapek. Jeżeli jednak preferujesz postać płynną, masz możliwość rozpuszczenia go w kąpieli wodnej. Pamiętaj jednak o ostrożności, by nie używać zbyt wysokiej temperatury, gdyż może ona zniszczyć cenne właściwości przysmaku. Stanowczo odradzane jest stawianie słoika wprost na rozgrzanym palniku i szybkie podgrzewanie go. Kąpiel wodna pozwala na znacznie bezpieczniejsze i kontrolowane uwalnianie ciepła.
Jakie objawy świadczą o zepsuciu miodu?
Zagęszczenie miodu to jedno, ale fermentacja to zupełnie inna bajka. Jeżeli miód pieni się, zaczął pachnieć inaczej lub smakuje jakby sfermentował, albo zauważasz w nim rozwój pleśni, to nie jest to już naturalna krystalizacja. Warto pamiętać, aby słoiki z miodem trzymać szczelnie zamknięte w miejscu chłodnym i zacienionym, z dala od ostrego światła i źródeł ciepła.
Jeżeli więc na dnie szafki odnajdziesz słoik, w którym miód stężał, nie musisz go bezwzględnie eliminować. W przeważającej liczbie takich sytuacji to po prostu objaw naturalnej przemiany zachodzącej z upływem czasu, a nie dowód na jego niezdatność do spożycia.