Miód skrystalizował i zmienił konsystencję? Wiemy, czy można go bezpiecznie spożywać

Miód po skrystalizowaniu potrafi różnić się wyglądem od tego świeżo kupionego, jednak sama ta zmiana nie świadczy o jego zepsuciu.

Za tworzenie się niewielkich kryształów odpowiada naturalny proces, a jego szybkość uzależniona jest od kilku ważnych czynników.

Jeżeli zdecydowanie preferujesz miód w formie płynnej, możesz go łatwo doprowadzić do tego stanu, pamiętając jedynie o umiarze w podgrzewaniu.

Należy też mieć świadomość, jak rozpoznać zwykłe wytrącanie się kryształków od objawów świadczących o tym, że produkt rzeczywiście może już nie nadawać się do jedzenia.

W składzie miodu dominują cukry proste, takie jak fruktoza i glukoza. Od ich wzajemnych proporcji zależy, czy dany miód stwardnieje szybciej, czy wolniej. Glukoza gorzej od fruktozy rozpuszcza się w wodzie, co powoduje, że przy sprzyjających warunkach zaczyna się w nim krystalizować.

Z tego powodu pewne odmiany miodu potrafią długo zachować płynność, podczas gdy u innych zmiany zachodzą o wiele szybciej. Taka kolej rzeczy nie świadczy o słabej jakości przysmaku. Znaczący wpływ na cały proces wywiera też temperatura, w jakiej miód jest trzymany. Choć do rozpoczęcia krystalizacji nie są wymagane skrajne chłody, to niska temperatura potrafi wyraźnie ten proces przyspieszyć.

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Czy skrystalizowany miód nadal nadaje się do spożycia?

Gdy miód stał się zbity, a nie wyczuwasz podejrzanego zapachu i nie widzisz śladów pleśni czy zepsucia, nie musisz się go pozbywać. Sporo osób woli taką formę, bo jest wygodniejsza, np. do nabierania i smarowania kanapek. Jeżeli jednak preferujesz postać płynną, masz możliwość rozpuszczenia go w kąpieli wodnej. Pamiętaj jednak o ostrożności, by nie używać zbyt wysokiej temperatury, gdyż może ona zniszczyć cenne właściwości przysmaku. Stanowczo odradzane jest stawianie słoika wprost na rozgrzanym palniku i szybkie podgrzewanie go. Kąpiel wodna pozwala na znacznie bezpieczniejsze i kontrolowane uwalnianie ciepła.

Jakie objawy świadczą o zepsuciu miodu?

Zagęszczenie miodu to jedno, ale fermentacja to zupełnie inna bajka. Jeżeli miód pieni się, zaczął pachnieć inaczej lub smakuje jakby sfermentował, albo zauważasz w nim rozwój pleśni, to nie jest to już naturalna krystalizacja. Warto pamiętać, aby słoiki z miodem trzymać szczelnie zamknięte w miejscu chłodnym i zacienionym, z dala od ostrego światła i źródeł ciepła.

Jeżeli więc na dnie szafki odnajdziesz słoik, w którym miód stężał, nie musisz go bezwzględnie eliminować. W przeważającej liczbie takich sytuacji to po prostu objaw naturalnej przemiany zachodzącej z upływem czasu, a nie dowód na jego niezdatność do spożycia.