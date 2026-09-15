Ameryka umieściła broń w kosmosie. Pentagon potwierdza

USA przyznały, że mają broń w kosmosie. Jasny sygnał dla Rosji i Chin

Amerykańska broń rozmieszczona na orbicie okołoziemskiej! Sekretarz sił powietrznych USA Troy Meink mówił o tym wprost podczas konferencji Air, Space and Cyber. Jak podało ABC News, jest to pierwsze publiczne potwierdzenie przez władze USA możliwości, o której mówiło się od lat.

– Stany Zjednoczone mają obecnie na orbicie broń kontroli przestrzeni kosmicznej, zdolną do obrony połączonych sił przed wrogimi działaniami przeciwnika – powiedział Meink.

Rzecznik amerykańskich Sił Kosmicznych przekazał ABC News, że systemy te mogą być wykorzystywane zarówno do działań obronnych, jak i ofensywnych. Nie podał jednak szczegółów dotyczących ich możliwości.

USA mają broń na orbicie. Ale nie wiadomo, jakiego rodzaju

Amerykanie od lat ostrzegają przed rozwojem broni kosmicznej przez Rosję i Chiny. Zdaniem Sił Kosmicznych działania tych państw sprawiły, że przestrzeń kosmiczna stała się obszarem, w którym mogą być prowadzone działania wojenne.

Nie wiadomo, jakie dokładnie systemy USA umieściły na orbicie ani kiedy zostały tam wysłane. Broń kosmiczna może obejmować m.in. systemy cybernetyczne i lasery, ale także satelity zdolne do niszczenia innych satelitów.

Ma to duże znaczenie dla współczesnych armii. Satelity zapewniają m.in. łączność, GPS, dane wywiadowcze i informacje potrzebne do wskazywania celów. Ich zniszczenie mogłoby uderzyć również w systemy używane przez cywilów.

ABC News zwraca uwagę na jeszcze jedno zagrożenie. Zniszczenie satelitów może pozostawić na orbicie tysiące odłamków poruszających się z ogromną prędkością. Takie szczątki stanowią zagrożenie dla innych satelitów i statków kosmicznych.

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The U.S. now has an “on orbit” space weapon to protect American forces, the Air Force secretary announced, in a not-so-subtle warning to China and Russia.It marked the first time the U.S. has acknowledged its own offensive capability in space. https://t.co/oOiKv8m7Vf— The Washington Post (@washingtonpost) September 14, 2026

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