Zamiast dać dziecku, zagotowałam w wodzie i nałożyłam na moje za jasne brwi. Już po jednym zabiegu stały się ciemniejsze i nie muszę wydawać kasy na hennę. Domowy sposób na przyciemnienie brwi

Wiele kobiet szuka naturalnych i skutecznych sposobów na przyciemnienie brwi, aby uzyskać wyrazisty wygląd bez drogich wizyt w salonie.

Odkryj zaskakujący składnik, który masz w kuchni i który, jak się okazuje, może odmienić kolor Twoich brwi już po jednym zastosowaniu.

Sprawdź, jak prosty domowy trik pozwolił autorce artykułu uzyskać wyraźniejsze brwi i zaoszczędzić na kosztownych zabiegach.

Zagotowałam w wodzie i nałożyłam na moje za jasne brwi. Już po jednym zabiegu stały się ciemniejsze

Moda na wyraziste, ciemne brwi jest z nami od lat. Zadbane i odpowiednio wyregulowane brwi, kształtem dopasowane do twarzy pięknie podkreślają rysy naszej twarzy. Wiele kobiet pragnie choć sprawdzić, jak wyglądałaby w ciemniejszej oprawie oczu, dlatego stosuje hennę na brwi lub decyduje się na zabiegi w gabinecie kosmetycznym dające trwalszy efekt, na przykład na makijaż permanentny. W efekcie włoski są grubsze i ciemniejsze. Jednak można zaoszczędzić na wizytach w salonie kosmetycznym, samodzielnie przyciemniając swoje brwi w domu, ale umiejętnie zachowując naturalny efekt. Jednym z takich domowych sposobów na przyciemnienie brwi jest zwykłe kakao. I właśnie tę metodę wypróbowałam u siebie. Zamiast dać dziecku, zagotowałam kakao w wodzie i nałożyłam na moje za jasne brwi. Już po jednym zabiegu stały się ciemniejsze i nie muszę wydawać kasy na hennę.

Domowy sposób na przyciemnienie brwi. Efekt naturalnie ciemniejszych włosków

Ten domowy sposób na przyciemnienie brwi sprawił, że stały się one bardziej wyraziste, ale efekt jest zdecydowanie subtelniejszy niż po hennie. Zagotowałam wodę i wymieszałam 1 łyżkę z 1 łyżką kakao. Kiedy uzyskałam jednolitą masę dodałam odrobię oleju kokosowego tak, aby uzyskać gęstą pastę. Nałożyłam ją na brwi i pozostawiłam na 15-20 minut. Po tym czasie zmyłam brwi ciepłą wodą. Zabieg warto powtarzać kilka razy w tygodniu, aby uzyskać pożądany efekt.

Jak zagęścić brwi naturalnym sposobem?

Brwi można wzmocnić i zagęścić stosując specjalne odżywki, które są dostępne niemal w każdej drogerii. Można również udać się do apteki i kupić tam olejek rycynowy. Wystarczy nałożyć go na 20 minut na brwi i zmyć. Olejek rycynowy to naturalny sposób na wzmocnienie i odżywienie brwi.

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