Zagotuj, przyłóż do brwi i przykryj folią spożywczą. Sposób na przyciemnienie brwi bez henny. Zadziała idealnie przed świętami. Brwi będą przyciemnione i odżywione

Marzysz o ciemniejszych brwiach, ale obawiasz się henny i jej trwałych efektów?

Odkryj domowy sposób na przyciemnienie brwi za pomocą kawy i miodu.

Sprawdź, jak herbata może subtelnie podkreślić Twoje brwi bez wychodzenia z domu!

Nie kupuj henny. Ten domowy sposób przyciemni brwi o kilka tonów

Mówi się, że brwi stanowią oprawę oczu. Podkreślone brwi sprawiają, że twarzy robi się bardziej wyrazista. Wiele osób szuka sposobów na przyciemnienie i podkreślenie brwi. W kosmetyce najczęściej wybieranym produktem do tego rodzaju zabiegów jest henna. Jest to naturalny barwnik roślinny który działa poprzez wiązanie się z keratyną w zewnętrznej warstwie włosów. Henna, w przeciwieństwie do farb chemicznych, nie wnika w strukturę włosów i ich nie niszczy. Warto jednak podkreślić, że przyciemnianie brwi henną daje długotrwałe rezultaty - barwnik utrzymuje się nawet kilkanaście tygodnie, a niewprawione osoby mogą sobie zrobić nim krzywdę. Nieumiejętne stosowanie henny przyciemni włosy za bardzo i nie będzie to wyglądało estetycznie.

Jeżeli chcesz delikatnie przyciemnić brwi, ale nie chcesz sięgać po silne sposoby możesz wykorzystać domowe metody. Sięgając po nie zaoszczędzisz czas i pieniądze, a efekty mogą okazać się wystarczające. Do domowego przyciemniania brwi potrzebujesz miód (najlepiej naturalny, a nie sztuczny), zmielonej kawy oraz folię spożywczą. W niewielkiej miseczce zmieszaj ze sobą miód i kawę i szczoteczką do brwi i rzęs dokładnie wetrzyj mieszankę we włoski. Na brwi nałóż folię spożywcza. Zadziała ona jak warstwa okluzyjna i sprawi, że zabieg będzie jeszcze skuteczniejszy. Całość zostaw na około 20 minut, a następnie delikatnie przemyj brwi wacikiem kosmetycznym. Powtarzaj zabieg regularnie, najlepiej raz dziennie, a już po kilku dniach brwi będą wyraźnie ciemniejsze. Miód dodatkowe je odżywi i zregeneruje co sprawi, że włoski będą szybciej rosły i staną się grubsze.

Domowy sposób na subtelne podkreślenie brwi

Jeżeli zależy Ci na subtelnym efekcie przyciemniania to świetnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie herbata. Ona również ma w swoim składzie przyciemniające taniny. Wystarczy zaparzyć dwie torebki herbaty, a gdy ostygną przyłożyć je do brwi na 10 minut. Mocny wywar delikatnie zabarwia włoski, ale efekt jest bardzo delikatny i zmysłowy.

6