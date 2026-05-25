Praktyczny prezent last minute na Dzień Matki? Biżuteryjne smartwatche od Maxcom

Oto trzy propozycje, które już jutro możesz odebrać w sklepie:

Smartwach MAXCOM FW64 Oxygen 2 + bransoletka ANIA KRUK

Dla kobiet preferujących nowoczesne, geometryczne kształty kopert, optymalnym wyborem będzie MAXCOM FW64 Oxygen 2. Smartwatch posiada czytelny wyświetlacz o przekątnej 1,75 cala i pełni funkcję całodobowego asystenta zdrowia, stale monitorując tętno, ciśnienie oraz poziom natlenienia krwi (SpO2). Urządzenie sprawnie przekazuje powiadomienia z aplikacji i ułatwia codzienną organizację zadań. W pudełku znajduje się dedykowana bransoletka szczęścia ANIA KRUK z zawieszką w kształcie diamentu, wykonana ze srebra próby 925 i pokryta 24-karatowym różowym złotem. Cena zestawu w sklepach Media Expert to 299 zł.

i Autor: MAXCOM/ Materiały prasowe

Smartwach Maxcom FW28 Selen Mini + pozłacana bransoletka z kuleczkami ANIA KRUK

Model Maxcom FW28 Mini Selen został zaprojektowany z myślą o kobietach ceniących minimalistyczny design oraz najwyższą jakość technologiczną. Smartwatch wyposażono w wysokiej rozdzielczości ekran AMOLED z funkcją Always-on Display, który zapewnia doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Urządzenie pozwala m.in. na prowadzenie rozmów przez Bluetooth, monitorowanie snu oraz bieżącą kontrolę parametrów życiowych. W eleganckim opakowaniu, oprócz smartwatcha i sportowego paska silikonowego, znajduje się stylowa bransoletka zaprojektowana przez markę ANIA KRUK. Cena zestawu w sklepach RTV Euro AGD to 299 zł

i Autor: Maxcom/ Materiały prasowe

Smartwatch Maxcom FW73 Onyx + jonizująca szczotka do masażu ciała GLOV Ionic

Maxcom FW73 Onyx w wersji złotej to propozycja o bardziej biżuteryjnym, wyrazistym charakterze. Koperta zegarka wyróżnia się efektownym, diamentowym szlifem oraz subtelnym zdobieniem kryształkami. Pod kątem funkcjonalnym model ten oferuje pełne wsparcie w monitorowaniu aktywności fizycznej (ponad 70 trybów sportowych), a także dedykowane funkcje zdrowotne, takie jak pulsoksymetr czy kalendarz menstruacyjny. Do zestawu dołączono renomowane akcesorium pielęgnacyjne marki GLOV, wspierające codzienne domowe rytuały wellness. W komplecie znajduje się również elegancka bransoleta typu mesh oraz zamienny pasek silikonowy. Cena zestawu w sklepach RTV Euro AGD to 279,90 zł

i Autor: Maxcom/ Materiały prasowe

Dlaczego to idealny wybór na ostatnią chwilę?

Zegarki od Maxcom łączą w sobie wszystko, czego szukamy w idealnym upominku: są praktyczne, eleganckie i pozwalają na bieżąco monitorować funkcje zdrowotne. Dzięki szybkiej dostawie w sklepach internetowych RTV Euro AGD i Media Expert uratują każdy prezentowy poślizg, gwarantując uśmiech, styl i radość na co dzień bez nadwyrężania domowego budżetu.