Praktyczny prezent last minute na Dzień Matki? Biżuteryjne smartwatche od Maxcom

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-25 14:56

Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami, a Ty wciąż nie masz pomysłu na prezent? Zamiast klasycznych kwiatów czy czekoladek, które szybko znikną, postaw na upominek łączący w sobie elegancję, styl oraz troskę o zdrowie. Polska Marka Maxcom przygotowała praktyczne zestawy – biżuteryjne smartwatche w komplecie z bransoletkami od Ani Kruk lub szczotką jonizującą od GLOV, które zachwycą każdą mamę.

dzień mamy

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Co kupić na Dzień Matki 2026? 25 pomysłów na prezent

Oto trzy propozycje, które już jutro możesz odebrać w sklepie:

Smartwach MAXCOM FW64 Oxygen 2 + bransoletka ANIA KRUK

Dla kobiet preferujących nowoczesne, geometryczne kształty kopert, optymalnym wyborem będzie MAXCOM FW64 Oxygen 2. Smartwatch posiada czytelny wyświetlacz o przekątnej 1,75 cala i pełni funkcję całodobowego asystenta zdrowia, stale monitorując tętno, ciśnienie oraz poziom natlenienia krwi (SpO2). Urządzenie sprawnie przekazuje powiadomienia z aplikacji i ułatwia codzienną organizację zadań. W pudełku znajduje się dedykowana bransoletka szczęścia ANIA KRUK z zawieszką w kształcie diamentu, wykonana ze srebra próby 925 i pokryta 24-karatowym różowym złotem. Cena zestawu w sklepach Media Expert to 299 zł.

MAXCOM

i

Autor: MAXCOM/ Materiały prasowe

Smartwach Maxcom FW28 Selen Mini + pozłacana bransoletka z kuleczkami ANIA KRUK

Model Maxcom FW28 Mini Selen został zaprojektowany z myślą o kobietach ceniących minimalistyczny design oraz najwyższą jakość technologiczną. Smartwatch wyposażono w wysokiej rozdzielczości ekran AMOLED z funkcją Always-on Display, który zapewnia doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Urządzenie pozwala m.in. na prowadzenie rozmów przez Bluetooth, monitorowanie snu oraz bieżącą kontrolę parametrów życiowych. W eleganckim opakowaniu, oprócz smartwatcha i sportowego paska silikonowego, znajduje się stylowa bransoletka zaprojektowana przez markę ANIA KRUK. Cena zestawu w sklepach RTV Euro AGD to 299 zł

Maxcom

i

Autor: Maxcom/ Materiały prasowe

Smartwatch Maxcom FW73 Onyx + jonizująca szczotka do masażu ciała GLOV Ionic

Maxcom FW73 Onyx w wersji złotej to propozycja o bardziej biżuteryjnym, wyrazistym charakterze. Koperta zegarka wyróżnia się efektownym, diamentowym szlifem oraz subtelnym zdobieniem kryształkami. Pod kątem funkcjonalnym model ten oferuje pełne wsparcie w monitorowaniu aktywności fizycznej (ponad 70 trybów sportowych), a także dedykowane funkcje zdrowotne, takie jak pulsoksymetr czy kalendarz menstruacyjny. Do zestawu dołączono renomowane akcesorium pielęgnacyjne marki GLOV, wspierające codzienne domowe rytuały wellness. W komplecie znajduje się również elegancka bransoleta typu mesh oraz zamienny pasek silikonowy. Cena zestawu w sklepach RTV Euro AGD to 279,90 zł

Maxcom

i

Autor: Maxcom/ Materiały prasowe

Dlaczego to idealny wybór na ostatnią chwilę?

Zegarki od Maxcom łączą w sobie wszystko, czego szukamy w idealnym upominku: są praktyczne, eleganckie i pozwalają na bieżąco monitorować funkcje zdrowotne. Dzięki szybkiej dostawie w sklepach internetowych RTV Euro AGD i Media Expert uratują każdy prezentowy poślizg, gwarantując uśmiech, styl i radość na co dzień bez nadwyrężania domowego budżetu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki