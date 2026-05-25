Rossmann znów rozwala system promocjami. Perfumy, które aż krzyczą lato za mniej niż 80 zł. Zapach sielskiego odpoczynku i beztroski zamknięty w pięknym flakonie

Karolina Piątkowska
2026-05-25 14:26

Nowe promocje Rossmanna na perfumy rozwalą system. Na sklepowych półkach pojawi się jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych zapachów, a jego promocyjna cena nie przekracza 80 zł. To zmysłowa kompozycja, która przypomina o lecie pełnym beztroski i najlepszego wypoczynku. Spryskaj się tymi zapachem, a przeniesiesz się na najlepsze wakacje w swoim życiu. Przepiękne perfumy na lato 2026 w promocji Rossmanna za mniej niż 80 zł.

Kobieta oglądająca flakon perfum w drogerii Rossmann. Na półkach widoczne są liczne produkty objęte promocją -55%.
  • Rossmann zaskakuje promocją na kultowy zapach CALVIN KLEIN CK IN2U, który idealnie oddaje energię i zmysłowość nadchodzącego lata.
  • Ta trwała woda toaletowa, z nutami grejpfruta, orchidei i wanilii, dostępna jest teraz w wyjątkowo niskiej cenie, idealnej dla pewnych siebie kobiet.
  • Nie przegap okazji – dowiedz się, do kiedy możesz zgarnąć ten letni hit i poczuj, jak pachnie wolność!

Tak będzie pachnieć lato 2026. Zmysłowy zapach w wielkiej promocji Rossmanna

Początek nowego tygodnia zaskakuje promocjami w Rossmannie. W tym tygodniu popularna siec drogerii przygotowała wyjątkowa ofertę na wiosenne i letnie zapachy. W promocji Rossmanna znalazł się miedzy innymi jeden z najbardziej rozpoznawalnych zapachów od marki Calvin Klein. Jeszcze do 2 czerwca kultową wodę toaletową CALVIN KLEIN CK IN2U kupisz w promocyjnej cenie 79,99 zł za 100 ml.  

CALVIN KLEIN CK IN2U to jeden z najbardziej znanych zapachów marki. Kompozycja celebruje życie oraz otwartość na nowe doznania. Jest świeża i energetyczna, taka jak powinna być letnia bryza. Ciepło i miękkość zapachu sprawiają, że utrzymuje się on na skórze do 8 godzin, a na ubraniach nawet dłużej. CALVIN KLEIN CK IN2U zadebiutował w 2027 roku i od tego czasu podbija serca wielu kobiet. To idealny zapach na lato, łączy w sobie świeżość z pewnością siebie oraz elementem kwiatowego romantyzmu. Stworzony dla pewnych siebie kobiet, które nie uznają kompromisów i codziennie są gotowe, aby odkrywać świat na nowo. CALVIN KLEIN CK IN2U  to przede wszystkim uniwersalna baza, którą tworzy słodka wanilia, uniwersalne drzewo cedrowe, a także ciepła ambra. Sercem zapachu jest biały kaktus oraz orchidea. To połączenie sprawia, że CALVIN KLEIN CK IN2U kojarzy się z letnim ogrodem - delikatne, ale wyczuwalne. Niczym ulotne wspomnienia z wakacji. Nuty głowy CALVIN KLEIN CK IN2U to soczysty, różowy grejpfrut, liście czerwonej porzeczki i  bergamotka. To ponadczasowe połączenie owoców i kwiatów sprawia, że zapach jest bardzo kobiecy i zmysłowy. CALVIN KLEIN CK IN2U kupisz w promocji Rossmanna za mniej niż 80 zł. 

