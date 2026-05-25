Dzień Matki w duchu pro-age: celebruj kobiecość i zdrową skórę z Eau Thermale Avène

Filozofia pro-age, bliska Eau Thermale Avène, opiera się na akceptacji zmian zachodzących wraz z wiekiem i dostarczaniu skórze składników, które pomagają zachować jej komfort, zdrowy wygląd i witalność. To podejście, które redefiniuje sposób myślenia o dojrzałości – nie jako o czymś, co należy ukrywać, ale jako o etapie życia, który zasługuje na troskę, uwagę i odpowiednią pielęgnację.
DermAbsolu — redefinicja „trójkąta młodości”
Z wiekiem skóra traci jędrność, gęstość i wyraźny kontur twarzy. Gama DermAbsolu została opracowana z myślą o kobietach, które chcą wspierać skórę w procesie utraty objętości i redefiniować tzw. „trójkąt młodości”.
Formuły oparte na innowacyjnym połączeniu bakuchiolu, glikoleolu oraz polifenoli z wanilii pomagają intensywnie odżywić skórę, poprawić wygląd owalu twarzy i przywrócić jej komfort. Bogate, otulające konsystencje sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się także momentem relaksu i regeneracji.
Kompletny rytuał pielęgnacyjny DermAbsolu obejmuje:
- Serum przywracające kontur twarzy,
- Modelujący owal twarzy krem na dzień (posiadający system REFILL)
- Intensywnie liftingujący krem na noc,
- Krem wypełniający kontur oka.
Hyaluron Activ B3 – nowoczesne spojrzenie na longevity skóry
Dla kobiet poszukujących pielęgnacji inspirowanej nauką o długowieczności skóry, Eau Thermale Avène stworzyło gamę Hyaluron Activ B3. Linia wspiera naturalne mechanizmy regeneracyjne skóry i pomaga oddziaływać na kluczowe oznaki starzenia się skóry.
Kluczową rolę odgrywa tu połączenie kwasu hialuronowego oraz niacynamidu — składników aktywnych znanych ze swoich właściwości regenerujących, wzmacniających i wygładzających. Formuły pomagają poprawić elastyczność skóry, przywrócić jej świeżość oraz wspierać codzienny komfort skóry wrażliwej.
W gamie znajdują się:
- Skoncentrowane serum wypełniające,
- Krem odbudowujący komórki,
- Krem odbudowujący komórki aqua-żel,
- Multi intensywny krem na noc.
Czułość dla skóry i dla siebie
Sercem produktów Eau Thermale Avène jest Woda termalna wydobywana ze źródeł w Avène. Składnik ten ma potwierdzone właściwości łagodzące i od lat stanowi fundament marki i wsparcie dla skóry wrażliwej.
Dzień Matki może być okazją nie tylko do wręczenia prezentu, ale także do przypomnienia, że pielęgnacja to coś więcej niż codzienny obowiązek. To chwila zatrzymania, troski o siebie i budowania dobrego samopoczucia – niezależnie od wieku.