Hit lata 2026 prosto z Włoch. Te sandały kupisz w znanych sieciówkach

"Rope sandals" to obecnie najgorętszy trend sezonu, który skutecznie konkuruje z klasycznym letnim obuwiem.

Włoszki szczególnie upodobały sobie te charakterystyczne sandały, ceniąc je za wygodę, elegancję i uniwersalność w letnich stylizacjach.

Ten absolutny hit lata 2026 jest szeroko dostępny – znajdziesz go zarówno w luksusowych butikach, jak i popularnych sieciówkach, np. H&M czy Zara.

Sznurowane "rope sandals" opanują ulice latem 2026 roku

Mieszkanki Półwyspu Apenińskiego od dawna mistrzowsko łączą maksymalną wygodę z niewymuszoną elegancją, dlatego błyskawicznie podchwyciły trend na "rope sandals". Spacerując słonecznymi ulicami włoskich miast, z łatwością zauważymy to obuwie w modnym towarzystwie zwiewnych, lnianych sukienek, luźnych spodni czy też krótkich szortów połączonych z oversizowymi koszulami. Gigantyczna popularność tych butów wynika z ich ogromnej uniwersalności, ponieważ te wyjątkowe sandały sprawdzają się równie dobrze podczas wakacji nad morzem, jak i w trakcie codziennych, miejskich wędrówek. Sznurowane fasony perfekcyjnie wpisują się w estetykę śródziemnomorską, klimaty boho oraz wszelkie urlopowe trendy. Nadają każdej letniej stylizacji pożądanej lekkości, odrobinę nonszalancji i tego wyrafinowanego szyku, który jednoznacznie kojarzy nam się z włoskim podejściem do mody.

Modne sandały ze sznurków w H&M i Zarze

Elementem wyróżniającym to letnie obuwie są charakterystyczne paski przypominające sznurki, występujące w formie cienkich lub grubszych splotów. W sklepach bez trudu znajdziemy je w bardzo kolorowych wersjach, a także w zdecydowanie bardziej stonowanych odcieniach czerni, beżu i brązu. Na rynku pojawiają się warianty mocno nawiązujące do sportowej wygody, a obok nich eleganckie modele o minimalistycznym charakterze, co znacznie ułatwia dopasowanie ich do własnego gustu. Co najważniejsze, modne sandały ze sznurków bez problemu upolujemy w przystępnych cenach w popularnych sieciówkach, takich jak H&M czy Zara. Dzięki temu wcale nie musimy wydawać fortuny w luksusowych, włoskich domach mody, by cieszyć się tym gorącym trendem. Znane marki odzieżowe oferują szeroki wybór, od tradycyjnej klasyki po fasony zaprojektowane dla nieco odważniejszych klientek. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach "rope sandals" zdominują zarówno nadmorskie deptaki, jak i wielkomiejskie ulice.

