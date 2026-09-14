Piękna Polka w cieniu podejrzenia! Janina oskarżona o szpiegowanie

Romans oficera NATO wywołał alarm. Służby podejrzewały kobietę o szpiegowanie dla Kremla

Miłosna afera w wojskach NATO! Hiszpański oficer marynarki służący w bazie Sojuszu Północnoatlantyckiego Northwood poznał na Tinderze w październiku 2024 roku niejaką Janinę White. Dwa miesiące później załatwił jej jednodniową przepustkę do bazy w związku z organizowanym tam spotkaniem bożonarodzeniowym.

Sprawa zwróciła uwagę służb. Baza Northwood ma duże znaczenie dla NATO i zajmuje się m.in. monitorowaniem rosyjskiej floty cieni. Na początku 2025 roku znajomością oficera i kobiety zainteresowały się służby Hiszpanii i NATO. Wojskowy został zawieszony.

Według „Daily Telegraph” zaledwie 10 dni po utracie prawa wstępu do Northwood oficer pojechał razem z White do bazy NATO w Oeiras w Portugalii. Kobieta twierdzi, że jej pobyt ograniczał się do picia herbaty i kawy przy basenie.

Janina White urodziła się w ZSRR, ma polskie i brytyjskie obywatelstwo

White urodziła się w Związku Sowieckim, później mieszkała w Polsce, a następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii. Ma polskie i brytyjskie obywatelstwo.

Gazeta podała również, że podczas późniejszej wizyty White w Petersburgu miał rozmawiać z nią rosyjski oficer służb specjalnych. Według jej relacji pytał o dochodzenie dotyczące bezpieczeństwa i znajomość z Hiszpanem.

Kobieta podkreśla, że nigdy nie została zatrzymana ani nie usłyszała żadnych zarzutów. Odrzuca podejrzenia o szpiegostwo i pozwała brytyjskie ministerstwo obrony, zarzucając mu dyskryminację ze względu na miejsce urodzenia. Hiszpański oficer wrócił już do swojego kraju.

Sonda Czy Rosja może zdecydować się na bezpośrednią prowokację wobec państwa NATO? Tak Nie Trudno powiedzieć

💑❌ Una relación entre un militar de origen español y una mujer rusa, que comenzó en Tinder, ha puesto en alerta a la OTAN. Según publicó el periódico británico The Telegraph, el oficial estaba destinado en el cuartel general de la Armada de la OTAN en Reino Unido y fue apartado… pic.twitter.com/Vt9StFs3Wa— 101tv.es Sevilla (@101TVSevilla) September 14, 2026