Piękna Polka w cieniu podejrzenia! Janina oskarżona o szpiegowanie

Romans oficera NATO wywołał alarm. Służby podejrzewały kobietę o szpiegowanie dla Kremla
Miłosna afera w wojskach NATO! Hiszpański oficer marynarki służący w bazie Sojuszu Północnoatlantyckiego Northwood poznał na Tinderze w październiku 2024 roku niejaką Janinę White. Dwa miesiące później załatwił jej jednodniową przepustkę do bazy w związku z organizowanym tam spotkaniem bożonarodzeniowym.
Sprawa zwróciła uwagę służb. Baza Northwood ma duże znaczenie dla NATO i zajmuje się m.in. monitorowaniem rosyjskiej floty cieni. Na początku 2025 roku znajomością oficera i kobiety zainteresowały się służby Hiszpanii i NATO. Wojskowy został zawieszony.
Według „Daily Telegraph” zaledwie 10 dni po utracie prawa wstępu do Northwood oficer pojechał razem z White do bazy NATO w Oeiras w Portugalii. Kobieta twierdzi, że jej pobyt ograniczał się do picia herbaty i kawy przy basenie.
Janina White urodziła się w ZSRR, ma polskie i brytyjskie obywatelstwo
White urodziła się w Związku Sowieckim, później mieszkała w Polsce, a następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii. Ma polskie i brytyjskie obywatelstwo.
Gazeta podała również, że podczas późniejszej wizyty White w Petersburgu miał rozmawiać z nią rosyjski oficer służb specjalnych. Według jej relacji pytał o dochodzenie dotyczące bezpieczeństwa i znajomość z Hiszpanem.
Kobieta podkreśla, że nigdy nie została zatrzymana ani nie usłyszała żadnych zarzutów. Odrzuca podejrzenia o szpiegostwo i pozwała brytyjskie ministerstwo obrony, zarzucając mu dyskryminację ze względu na miejsce urodzenia. Hiszpański oficer wrócił już do swojego kraju.