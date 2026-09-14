PILNE. Jest porozumienie w sprawie wojny na Ukrainie? Nagłe oświadczenie Trumpa

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-14 17:33

Ukraina i Rosja miały zgodzić się na wzajemne wstrzymanie ataków na cele energetyczne. Taką informację przekazał w poniedziałek prezydent USA Donald Trump – podał Bloomberg. Amerykański przywódca twierdzi, że zarówno Kijów, jak i Moskwa zobowiązały się do przestrzegania tych ustaleń.

Prezydent USA Donald Trump przemawia na tle Białego Domu. O jego oświadczeniu w sprawie wojny przeczytasz na SE.
Autor: Joshua Sukoff/ Shutterstock

Trump ogłosił porozumienie Ukrainy i Rosji. Chodzi o ataki na cele energetyczne

Jest porozumienie dotyczące wojny na Ukrainie, przynajmniej częściowe? Donald Trump poinformował dziś, 14 września o rzekomych nowych ustaleniach między Ukrainą i Rosją. Komunikat w tej sprawie prezydent USA zamieścił w mediach społecznościowych. Według jego słów obie strony zgodziły się nie atakować infrastruktury energetycznej przeciwnika.

– Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich celów energetycznych. Rosja zgodziła się zrobić to samo – napisał Trump, cytowany przez Bloomberga.

Prezydent USA nie podał jednak szczegółów porozumienia. Nie poinformował między innymi, od kiedy dokładnie ma ono obowiązywać, jak długo potrwa ani jakie obiekty zostały objęte ustaleniami. Bloomberg w krótkiej depeszy również nie podał informacji o osobnych komunikatach władz Ukrainy i Rosji potwierdzających słowa Trumpa.

Według Trumpa za wielkie ceny paliw odpowiada wojna na Ukrainie, a nie z Iranem

Sprawa ma duże znaczenie ze względu na prowadzone w ostatnim czasie ataki na obiekty związane z produkcją i dostawami energii. Uderzenia w rafinerie wpływały również na sytuację na rynku paliw.

Trump odniósł się przy tym do rekordowo wysokich cen oleju napędowego. Według niego za ich wzrost odpowiadają właśnie ataki na infrastrukturę energetyczną, a nie wojna z Iranem.

Jeżeli zapowiedziane przez Trumpa ustalenia będą przestrzegane, oznaczałoby to ograniczenie wzajemnych uderzeń w jeden z ważnych rodzajów infrastruktury podczas wojny. Na razie prezydent USA nie przekazał, w jaki sposób przestrzeganie porozumienia ma być kontrolowane.

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DONALD TRUMP
WOJNA NA UKRAINIE