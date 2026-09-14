W drodze na dożynki Karol Nawrocki zobaczył ich przy drodze! Poruszające sceny

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-14 13:43

W niedzielę 13 września 2026 roku Karol Nawrocki razem z małżonką udali się na Dożynki Prezydenckie w Tryńczy na Podkarpaciu. W drodze na to wydarzenia doszło do szalenie nieoczekiwanego zdarzenia. W pewnym momencie prezydent kazał zatrzymać się kierowcy, po czym opuścił samochód i podszedł do rodziny trzymającej transparent. Nagranie z wyraźnie wzruszonym prezydentem Nawrockim szybko stało się hitem sieci.

Uśmiechnięty prezydent Karol Nawrocki wygląda przez okno czarnego samochodu. O spotkaniu na trasie przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Dożynki Prezydenckie z udziałem pary prezydenckiej odbyły się w niedzielę 13 września w Tryńczy na Podkarpaciu. Karol Nawrocki podziękował w ich trakcie rolnikom za ich trud oraz ciężką pracę, którą wykonali w bieżącym roku. – To ziemia ludzi pracowitych, którzy od pokoleń są strażnikami polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego – podkreślał. Karol Nawrocki jasno zadeklarował przy tym, jaką rolę chce odgrywać wobec polskiej wsi. – Będę strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, bo tutaj bije serce Polski – zadeklarował prezydent. Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia, gdy atmosfera stała się swobodniejsza, jeden z obecnych gości poprosił pierwszą damę do tańca. Klip dokumentujący ten moment szybko zyskał ogromną popularność (WIĘCEJ: Marta Nawrocka nagle została porwana do tańca. Ależ wywijała! Wideo hitem sieci). 

Sceny na trasie

Podczas samochodowej wyprawy na Podkarpacie, prezydent z małżonką napotkali na trasie ludzi. Trzymali oni wyjątkowy transparent z hasłem „Po pierwsze Polska. Po pierwsze Polacy”, które było powszechnie rozpoznawalne z ostatniej kampanii wyborczej ówczesnego szefa IPN. Prezydent nie potrafił przejść wobec tego obojętnie i polecił zatrzymać auto. Chwilę później podszedł do osób stojących przy drodze i ciepło ich pozdrowił. Wyraźnie wzruszony mówił do nich:

- Serce bije mi mocno. Złapaliście mnie państwo za serce. Wspaniali jesteście. Dziękuję, to jest dla mnie tak ważne

Na pamiątkę spotkania, prezydent i jego małżonka złożyli również swoje autografy na wspomnianym transparencie.

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Całe zdarzenie wyglądało następująco:

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
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Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
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KAROL NAWROCKI
DOŻYNKI