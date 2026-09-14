Marta Nawrocka nagle została porwana do tańca. Ależ wywijała! Wideo hitem sieci

Para prezydencka pojawiła się na dożynkach.

Karol Nawrocki pompatycznie deklarował rolnikom swoje wsparcie.

Marta Nawrocka dała się natomiast porwać do tańca.

Zobaczcie, jak wywijała!

13 września Karol i Marta Nawroccy uczestniczyli w uroczystościach Dożynek Prezydenckich, które odbyły się w miejscowości Tryńcza w województwie podkarpackim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której poświęcone zostały wieńce i chleb, następnie zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, a prezydent przemówił do tłumu. - Będę strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, bo tutaj bije serce Polski - zapowiadał. Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia, gdy atmosfera stała się swobodniejsza, jeden z obecnych gości poprosił pierwszą damę do tańca. Klip dokumentujący ten moment szybko zyskał ogromną popularność w internecie, a internauci wyrażają swoje uznanie dla umiejętności tanecznych Marty Nawrockiej.

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"Ale super pani wywija", "Pani jest do tańca i do różańca", "No i pozamiatała. Pięknie", "Osobiście uważam, że pani Nawrocka jest uroczą kobietą", "Jaka lekkość w tańcu", "Szanuję", "Normalna kobieta", "Super", "No i pięknie", "Mnie by nogi w szpilkach odpadły. Brawa dla pani Marty" — czytamy w komentarzach.

Zaproszenie dla Tusków

Warto przypomnieć, że w ubiegły czwartek Marta Nawrocka zdecydowała się udzielić wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu. Pierwsza Dama zadeklarowała w nim m.in. chęć zaproszenia Donalda i Małgorzaty Tusków na obiad do Pałacu Prezydenckiego. - Myślę, że bardzo chętnie bym poznała panią Małgorzatę. Pana Donalda poznałam osobiście. Sympatyczny człowiek - mówiła. - Ja bym zaprosiła. Chętnie spotkam się z każdym i porozmawiam przy kawie, przy obiedzie, bo warto rozmawiać i wsłuchać się w drugiego człowieka, poznać go – dodawała.

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QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie