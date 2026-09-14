Marta Nawrocka nagle została porwana do tańca. Ależ wywijała! Wideo hitem sieci

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-14 7:55

W niedzielę 13 września Karol Nawrocki wraz ze swoją małżonką odwiedzili Tryńczę, gdzie zorganizowano Dożynki Prezydenckie. W pewnym momencie Pierwsza Dama została porwana do tańca przez miejscowego amanta. Pomimo faktu, że miała na sobie obcasy, Marta Nawrocka dotrzymała bez problemu kroku dynamicznego partnera. Nagranie z ich pląsów szybko stało się hitem w mediach społecznościowych. Na koniec był nawet kurtuazyjny całus w rączkę. Zobaczcie sami to nagranie w dalszej części artykułu.

Karol i Marta Nawroccy podczas oficjalnej uroczystości plenerowej. O ich wizycie w Tryńczy przeczytasz na SE.
Autor: Wrzesień 2025, Narodowe Czytanie Poezji Jana Kochanowskiego, Karol Nawrocki/ AKPA
  • Para prezydencka pojawiła się na dożynkach.
  • Karol Nawrocki pompatycznie deklarował rolnikom swoje wsparcie.
  • Marta Nawrocka dała się natomiast porwać do tańca. 
  • Zobaczcie, jak wywijała!

13 września Karol i Marta Nawroccy uczestniczyli w uroczystościach Dożynek Prezydenckich, które odbyły się w miejscowości Tryńcza w województwie podkarpackim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której poświęcone zostały wieńce i chleb, następnie zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, a prezydent przemówił do tłumu. - Będę strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, bo tutaj bije serce Polski - zapowiadał. Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia, gdy atmosfera stała się swobodniejsza, jeden z obecnych gości poprosił pierwszą damę do tańca. Klip dokumentujący ten moment szybko zyskał ogromną popularność w internecie, a internauci wyrażają swoje uznanie dla umiejętności tanecznych Marty Nawrockiej.

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"Ale super pani wywija", "Pani jest do tańca i do różańca", "No i pozamiatała. Pięknie", "Osobiście uważam, że pani Nawrocka jest uroczą kobietą", "Jaka lekkość w tańcu", "Szanuję", "Normalna kobieta", "Super", "No i pięknie", "Mnie by nogi w szpilkach odpadły. Brawa dla pani Marty" — czytamy w komentarzach.

Zaproszenie dla Tusków

Warto przypomnieć, że w ubiegły czwartek Marta Nawrocka zdecydowała się udzielić wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu. Pierwsza Dama zadeklarowała w nim m.in. chęć zaproszenia Donalda i Małgorzaty Tusków na obiad do Pałacu Prezydenckiego. - Myślę, że bardzo chętnie bym poznała panią Małgorzatę. Pana Donalda poznałam osobiście. Sympatyczny człowiek - mówiła. -  Ja bym zaprosiła. Chętnie spotkam się z każdym i porozmawiam przy kawie, przy obiedzie, bo warto rozmawiać i wsłuchać się w drugiego człowieka, poznać go – dodawała.

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Marta Nawrocka ruszyła w samodzielną podróż do Austrii. Co tam robiła?
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QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny
Pytanie 1 z 10
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KAROL NAWROCKI
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