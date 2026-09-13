Garderobiana rodziny królewskiej ujawni sekrety?! "Poszła do telewizji"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-13 22:00

Przez blisko 30 lat była jedną z najbliższych osób królowej Elżbiety II. Angela Kelly pomagała monarchini w codziennym życiu i znała jej prywatne opinie na temat członków rodziny królewskiej. Teraz 68-latka ma wziąć udział w filmie o swoim życiu. Według „Mail on Sunday” na królewskim dworze może to wywołać niepokój. „Mają powody do obaw” – twierdzi informator gazety.

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Autor: Urszula Bienia

Była garderobiana Elżbiety II może zdradzić sekrety rodziny królewskiej. „Mają powody do obaw”

Angela Kelly przez lata była garderobianą, osobistą asystentką i powierniczką Elżbiety II. Teraz jej historia ma trafić na ekran. Jak podaje „Mail on Sunday”, 68-latka zgodziła się współpracować przy dokumencie o swoim życiu i pracy u boku brytyjskiej monarchini.

Produkcja ma łączyć wywiady, materiały archiwalne i prawdopodobnie inscenizowane sceny. Według gazety przy projekcie pracuje nagrodzony BAFTĄ scenarzysta Jeremy Brock.

Najwięcej emocji budzi jednak to, co Kelly może powiedzieć o rodzinie królewskiej. Była wyjątkowo blisko Elżbiety II. Pomagała jej wybierać ubrania, układać włosy, rozchodziła nowe buty królowej, a nawet masowała jej stopy. Była też w Balmoral, gdy monarchini zmarła.

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Według osoby cytowanej przez gazetę Kelly zna m.in. prawdziwe zdanie Elżbiety II na temat Meghan Markle. Mogła również słyszeć prywatne opinie królowej o Karolu III czy Brexicie. Nie wiadomo jednak, czy takie szczegóły rzeczywiście znajdą się w filmie.

Kelly podpisała umowę o poufności, która ogranicza jej możliwość opowiadania o pracy na dworze. Z drugiej strony Elżbieta II zgodziła się wcześniej, by jej garderobiana napisała trzy książki. Dwie z nich już się ukazały.

Relacje Kelly z innymi członkami rodziny królewskiej nie zawsze były dobre. Miała popaść w konflikty z Camillą oraz księciem Harrym. Harry wspominał o niej również w swojej książce „Spare”, opisując spór przed ślubem z Meghan.

Pałac Buckingham i Angela Kelly nie skomentowali informacji o planowanym filmie.

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