Garderobiana rodziny królewskiej ujawni sekrety?! "Poszła do telewizji"

Była garderobiana Elżbiety II może zdradzić sekrety rodziny królewskiej. „Mają powody do obaw”

Angela Kelly przez lata była garderobianą, osobistą asystentką i powierniczką Elżbiety II. Teraz jej historia ma trafić na ekran. Jak podaje „Mail on Sunday”, 68-latka zgodziła się współpracować przy dokumencie o swoim życiu i pracy u boku brytyjskiej monarchini.

Produkcja ma łączyć wywiady, materiały archiwalne i prawdopodobnie inscenizowane sceny. Według gazety przy projekcie pracuje nagrodzony BAFTĄ scenarzysta Jeremy Brock.

Najwięcej emocji budzi jednak to, co Kelly może powiedzieć o rodzinie królewskiej. Była wyjątkowo blisko Elżbiety II. Pomagała jej wybierać ubrania, układać włosy, rozchodziła nowe buty królowej, a nawet masowała jej stopy. Była też w Balmoral, gdy monarchini zmarła.

Co wiedziała o rodzinie królewskiej? Obawy royalsów przed występem Angeli Kelly

Według osoby cytowanej przez gazetę Kelly zna m.in. prawdziwe zdanie Elżbiety II na temat Meghan Markle. Mogła również słyszeć prywatne opinie królowej o Karolu III czy Brexicie. Nie wiadomo jednak, czy takie szczegóły rzeczywiście znajdą się w filmie.

Kelly podpisała umowę o poufności, która ogranicza jej możliwość opowiadania o pracy na dworze. Z drugiej strony Elżbieta II zgodziła się wcześniej, by jej garderobiana napisała trzy książki. Dwie z nich już się ukazały.

Relacje Kelly z innymi członkami rodziny królewskiej nie zawsze były dobre. Miała popaść w konflikty z Camillą oraz księciem Harrym. Harry wspominał o niej również w swojej książce „Spare”, opisując spór przed ślubem z Meghan.

Pałac Buckingham i Angela Kelly nie skomentowali informacji o planowanym filmie.

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

Queen Elizabeth II's confidante who 'knows everything' is set for new projecthttps://t.co/lIZZS5MlCG— GB News (@GBNEWS) September 13, 2026

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