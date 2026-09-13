Garderobiana rodziny królewskiej ujawni sekrety?! "Poszła do telewizji"

Była garderobiana Elżbiety II może zdradzić sekrety rodziny królewskiej. „Mają powody do obaw”
Angela Kelly przez lata była garderobianą, osobistą asystentką i powierniczką Elżbiety II. Teraz jej historia ma trafić na ekran. Jak podaje „Mail on Sunday”, 68-latka zgodziła się współpracować przy dokumencie o swoim życiu i pracy u boku brytyjskiej monarchini.
Produkcja ma łączyć wywiady, materiały archiwalne i prawdopodobnie inscenizowane sceny. Według gazety przy projekcie pracuje nagrodzony BAFTĄ scenarzysta Jeremy Brock.
Najwięcej emocji budzi jednak to, co Kelly może powiedzieć o rodzinie królewskiej. Była wyjątkowo blisko Elżbiety II. Pomagała jej wybierać ubrania, układać włosy, rozchodziła nowe buty królowej, a nawet masowała jej stopy. Była też w Balmoral, gdy monarchini zmarła.
Co wiedziała o rodzinie królewskiej? Obawy royalsów przed występem Angeli Kelly
Według osoby cytowanej przez gazetę Kelly zna m.in. prawdziwe zdanie Elżbiety II na temat Meghan Markle. Mogła również słyszeć prywatne opinie królowej o Karolu III czy Brexicie. Nie wiadomo jednak, czy takie szczegóły rzeczywiście znajdą się w filmie.
Kelly podpisała umowę o poufności, która ogranicza jej możliwość opowiadania o pracy na dworze. Z drugiej strony Elżbieta II zgodziła się wcześniej, by jej garderobiana napisała trzy książki. Dwie z nich już się ukazały.
Relacje Kelly z innymi członkami rodziny królewskiej nie zawsze były dobre. Miała popaść w konflikty z Camillą oraz księciem Harrym. Harry wspominał o niej również w swojej książce „Spare”, opisując spór przed ślubem z Meghan.
Pałac Buckingham i Angela Kelly nie skomentowali informacji o planowanym filmie.