Gwiazda tenisa ucierpiała w rosyjskim ataku. Rakieta zniszczyła jej mieszkanie

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-13 21:22

Straszne wieści przekazała światu Dajana Jastremska. Ukraińska tenisistka poinformowała, że w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego zniszczone zostało mieszkanie w Odessie należące do jej rodziny. Wstrząsające nagrania i zdjęcia opublikowała w mediach społecznościowych. "Tak wygląda rosyjski świat" - przypomniała gorzko Jastremska, zwracając się do władz tenisa.

Płonący wieżowiec w Odessie po ataku. Na miniaturze tenisistka Dajana Jastremska. O tragedii przeczytasz na SE.
Autor: AP Photo, Dajana Jastremska/ Instagram Dajana Jastremska i rosyjski atak w Odessie
  • Rosyjska rakieta zniszczyła mieszkanie ukraińskiej tenisistki Dajany Jastremskiej w Odessie.
  • 26-latka opublikowała wstrząsające zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych.
  • W wyniku ataku Rosji w mieszkaniu ocalał tylko... ręcznik Jastremskiej z Roland Garros.

Ukraińska tenisistka Dajana Jastremska ofiarą rosyjskiego ataku. Rakieta zniszczyła jej mieszkanie

Ukraińska tenisistka Dajana Jastremska poinformowała w mediach społecznościowych, że jej mieszkanie w Odessie zostało zniszczone w efekcie rosyjskiego ataku rakietowego. 26-latka opublikowała zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające płonący budynek.

"Dzisiejszej nocy. Tak wygląda 'rosyjski świat'. Bezpośrednie trafienie pociskiem manewrującym Kalibr. Rosyjska rakieta zniszczyła nasze mieszkanie w Odessie" - napisała Jastremska w tym sobotnim poście.

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Galeria: Dajana Jastremska

Dajana Jastremska
Galeria zdjęć 16

Jedyną rzeczą, która przetrwała, był ręcznik tenisistki z Roland Garros.

Symboliczne. Część światowego tenisa przetrwała rosyjski pocisk. Nasz dom nie. Spójrzcie na te zdjęcia naszymi oczami - to jest prawdziwe znaczenie waszej "neutralności" z ukraińskiej perspektywy

- zwróciła się Ukrainka do władz federacji ITF i kobiecego cyklu WTA, odnosząc się do kwestii dopuszczenia zawodników z Rosji do gry, ale jako sportowców neutralnych.

Jastremska to półfinalistka Australian Open z 2024 roku, a obecnie 113. rakieta świata, która niedawno odpadła w 1. rundzie US Open. Nie jest jedyną ukraińską tenisistką, jaka ucierpiała w ostatnim czasie wskutek rosyjskiej agresji.

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Elina Switolina w trakcie zmagań w Nowym Jorku poinformowała, że jej klub z kortami do padla w Kijowie został poważnie uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. W sobotę w Odessie rosyjskie rakiety i drony poważnie uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Gubernator regionu Oleg Kiper poinformował, że rannych zostało co najmniej 35 osób.

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