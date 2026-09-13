Finał US Open: Miss igrzysk paradowała po trybunach w bluzeczce z głębokim dekoltem! WOW

Jutta Leerdam, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci sportów zimowych na całym świecie, na finałowy pojedynek US Open 2026 wybrała stylizację, która nie mogła przejść niezauważona. Mistrzyni olimpijska z Mediolanu miała na sobie jasną minibluzeczkę w formie krótko wyciętego topu z głębokim dekoltem, która w pełnej krasie podkreślała jej wysportowaną sylwetkę! Kibicowała w towarzystwie swojego narzeczonego, amerykańskiego youtubera i boksera Jake'a Paula, z którym pojawiła się w boksie wspierającym Arynę Sabalenkę. Obecność Leerdam w loży Białorusinki nie była przypadkowa!

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Jutta Leerdam w bluzeczce z głębokim dekoltem na finale US Open 2026

Już po półfinałowym zwycięstwie Sabalenka ciepło wypowiadała się o holenderskiej sportsmence, przyznając że od dawna jest jej fanką i podziwia jej karierę oraz siłę mentalną. Leerdam i Paul byli częścią imponującej grupy celebrytów, którzy zasiedli na trybunach w Nowym Jorku. Tuż obok nich można było dostrzec legendarnego brazylijskiego piłkarza Ronaldo oraz celebrytkę Paris Hilton.

Na tym jednak nie koniec listy sław. Finałowy mecz z uwagą śledził również hollywoodzki gwiazdor Brad Pitt, któremu towarzyszyła partnerka Ines de Ramon. Para nie szczędziła sobie czułych gestów, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Na trybunach pojawiła się także piosenkarka Pink, która żywiołowo reagowała na przebieg spotkania. Ważną rolę podczas ceremonii zakończenia turnieju odegrała inna wielka gwiazda, tym razem ze świata tenisa. Puchar zwyciężczyni, Jelenie Rybakinie, wręczyła była liderka światowego rankingu i mistrzyni US Open z 2006 roku, Maria Szarapowa. Jej obecność miała symboliczny wymiar, ponieważ od jej triumfu w Nowym Jorku minęło dokładnie 20 lat!

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Sam finał dostarczył ogromnych emocji i zakończył się zwycięstwem Jeleny Rybakiny nad Aryną Sabalenką 6:4, 5:7, 6:2. Dla Kazaszki był to pierwszy triumf w US Open i trzeci tytuł wielkoszlemowy w karierze, dzięki któremu od poniedziałku będzie nową liderką światowego rankingu tenisistek.