Jelena Rybakina wygrała US Open, a na tych zdjęciach kusi jak diabli! "Rakieta"

Wygrała US Open, a na prywatnych zdjęciach Jelena Rybakina kusi jak diabli!

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Jelena Rybakina w decydującym meczu US Open pokonała dwukrotną obrończynię tytułu Arynę Sabalenkę w trzech setach 6:4, 5:7, 6:2. Był to rewanż za tegoroczny finał Australian Open, w którym również górą była Rybakina. Zwycięstwo to zakończyło imponującą serię Sabalenki 20 wygranych meczów z rzędu na kortach Flushing Meadows. Dzięki tej wygranej, 27-letnia tenisistka po raz pierwszy w karierze sięgnęła po trofeum US Open, co jest jej trzecim tytułem wielkoszlemowym w karierze, po Wimbledonie w 2022 roku i Australian Open 2026. Sukces ten zapewnił jej również awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, detronizując Sabalenkę, która na czele notowania była od października 2024 roku. Jednak Rybakina w Nowym Jorku elektryzowała kibiców nie tylko wspaniałą grą!

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Mistrzyni US Open od początku turnieju budziła zachwyt za sprawą specjalnie przygotowanego stroju z odsłoniętym brzuchem. W finałowym pojedynku zaprezentowała się w żółto-czarnym komplecie, który jednemu z portali skojarzył się ze strojem pszczoły. Na fotografiach i nagraniach z wcześniejszych rund turnieju również można zobaczyć ją w tej kreacji, która zachęciła wielu fanów do sprawdzenia prywatnych zdjęć Rybakiny. A te zachwycają równie mocno jak umiejętności Kazaszki na korcie!

W internecie aż roi się od komentarzy, które umieszczają nową królową kobiecego tenisa w czołówce najbardziej atrakcyjnych tenisistek. Patrząc na zdjęcia Jeleny Rybakiny z naszej galerii zamieszczonej na początku tekstu, nie zamierzamy kłócić się z taką opinią!