Jelena Rybakina wygrała US Open, a na tych zdjęciach kusi jak diabli! "Rakieta"

Wygrała US Open, a na prywatnych zdjęciach Jelena Rybakina kusi jak diabli!
Jelena Rybakina w decydującym meczu US Open pokonała dwukrotną obrończynię tytułu Arynę Sabalenkę w trzech setach 6:4, 5:7, 6:2. Był to rewanż za tegoroczny finał Australian Open, w którym również górą była Rybakina. Zwycięstwo to zakończyło imponującą serię Sabalenki 20 wygranych meczów z rzędu na kortach Flushing Meadows. Dzięki tej wygranej, 27-letnia tenisistka po raz pierwszy w karierze sięgnęła po trofeum US Open, co jest jej trzecim tytułem wielkoszlemowym w karierze, po Wimbledonie w 2022 roku i Australian Open 2026. Sukces ten zapewnił jej również awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, detronizując Sabalenkę, która na czele notowania była od października 2024 roku. Jednak Rybakina w Nowym Jorku elektryzowała kibiców nie tylko wspaniałą grą!
Haniebne zachowanie Aryny Sabalenki po finale US Open! Wszystko się nagrało
Mistrzyni US Open od początku turnieju budziła zachwyt za sprawą specjalnie przygotowanego stroju z odsłoniętym brzuchem. W finałowym pojedynku zaprezentowała się w żółto-czarnym komplecie, który jednemu z portali skojarzył się ze strojem pszczoły. Na fotografiach i nagraniach z wcześniejszych rund turnieju również można zobaczyć ją w tej kreacji, która zachęciła wielu fanów do sprawdzenia prywatnych zdjęć Rybakiny. A te zachwycają równie mocno jak umiejętności Kazaszki na korcie!
W internecie aż roi się od komentarzy, które umieszczają nową królową kobiecego tenisa w czołówce najbardziej atrakcyjnych tenisistek. Patrząc na zdjęcia Jeleny Rybakiny z naszej galerii zamieszczonej na początku tekstu, nie zamierzamy kłócić się z taką opinią!