Ślinią się do niej kibice z całego świata! Ma ciało 10/10 i eksponuje je na zdjęciach. "Bogini"

Bartosz Olszewski
2026-09-13 8:18

Fani i media okrzyknęli ją "pierwszą influencerką tenisa", a Rachel Stuhlmann stała się prawdziwą gwiazdą internetu. Łącząc sportową pasję z odważnym wizerunkiem, przyciąga na swoje profile w mediach społecznościowych setki tysięcy fanów, którzy nie szczędzą jej komplementów! Kibice z całego świata nazywają ją "boginią" i "królową kortu". Tylko spójrz na te zdjęcia!

Rachel Stuhlmann ma za sobą solidną karierę sportową. Pochodzi z St. Louis w Stanach Zjednoczonych i grała w tenisa na poziomie uniwersyteckim w barwach University of Missouri, osiągając wysokie pozycje w rankingach NCAA. Choć ostatecznie nie zdecydowała się na zawodową karierę na korcie, jej miłość do tenisa znalazła inne ujście. Po zakończeniu studiów, na których specjalizowała się w żywieniu i fitnessie, postawiła na połączenie swojej wiedzy i pasji, by promować dyscyplinę w nowoczesny, bardziej przystępny sposób. Prawdziwy rozgłos zyskała dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil śledzi ponad 300 tysięcy osób!

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Rachel Stuhlmann na korcie tenisowym. Na wstawce jej zdjęcie w lustrze. O influencerce tenisa przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 25

Rozpaliła świat tenisa, ma ciało 10/10. "Dzieło sztuki"

Stuhlmann regularnie publikuje zdjęcia z kortów i nie tylko. Chętnie korzysta z profesjonalnych sesji, podczas których eksponuje swoją wysportowaną sylwetkę w odważnych, często skąpych strojach, przełamując tradycyjnie konserwatywny wizerunek tenisa. Jej fotografie na korcie i poza nim, budzą powszechny zachwyt i są szeroko komentowane przez kibiców z całego świata.

Internetowa popularność pozwoliła Rachel Stuhlmann aktywnie działać jako dziennikarka i ekspertka, współpracując z różnymi mediami. Jej celem, jak sama podkreśla, jest uczynienie tenisa bardziej popularnym i dostępnym dla szerszej publiczności. Otrzymuje liczne wiadomości od osób, które dzięki niej zaczęły interesować się tym sportem lub same chwyciły za rakietę. Porównywana do golfowej influencerki Paige Spiranac, Stuhlmann z dumą akceptuje te głosy i zamierza dalej iść własną drogą, promując tenis.

Więcej zdjęć pięknej Rachel Stuhlmann znajdziesz w naszej galerii.

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