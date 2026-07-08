Biuściasta golfistka Paige Spiranac pokazała się w bikini, które prawie nic nie zakrywało! Internet zapłonął!

Paige Spiranac zbudowała ogromną bazę fanów w mediach społecznościowych. 33-letnia golfistka często oszałamia swoich fanów odważnymi stylizacjami. Na Instagramie dzieli się z również z kibicami własnymi poradami i wskazówkami golfowymi, ale fani śledzą jej konto przede wszystkim ze względu na zmysłowe fotki.

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Blondwłosa seksbomba mieszka w Arizonie, a tam pogoda jest zawsze rewelacyjna. Paige Spiranac wyskoczyła na słońce, a fanów zaskoczyła odważnymi - nawet jak na nią - zdjęciami. Zmysłowa piękność pozowała w skąpym bikini bardzo mało pozostawiającym wyobraźni. Efekt był piorunujący. Post z serią gorących fotek seksownej Paige bardzo szybko zebrał ponad 100 tysięcy polubień! Zdjęcia w naszej galerii.

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GALERIA: Gorąca golfistka Paige Spiranac w skąpym bikini

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Paige Spiranac od najmłodszych lat trenowała gimnastykę, jednak kontuzja kolana w wieku 12 lat skierowała ją w stronę golfa. Szybko okazało się, że ma talent – zdobywała juniorskie tytuły, otrzymała stypendium sportowe na uniwersytecie i grała w pierwszej dywizji NCAA. W 2016 roku wygrała nawet swój pierwszy profesjonalny turniej, ale ciągła krytyka ze strony konserwatywnego środowiska golfowego okazała się zbyt dużym ciężarem. Po zakończeniu kariery skupiła się na mediach społecznościowych.