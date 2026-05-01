Do tej golfistki ślinią się miliony. Na zdjęciach odkrywa prawie wszystko! Płacą za nie setki dolarów

Pochodząca ze sportowej rodziny Paige Spiranac od najmłodszych lat trenowała gimnastykę, jednak kontuzja kolana w wieku 12 lat skierowała ją w stronę golfa. Szybko okazało się, że ma talent – zdobywała juniorskie tytuły, otrzymała stypendium sportowe na uniwersytecie i grała w pierwszej dywizji NCAA. W 2016 roku wygrała nawet swój pierwszy profesjonalny turniej na Cactus Tour. Mimo to, presja psychiczna, wysokie koszty i ciągła krytyka ze strony konserwatywnego środowiska golfowego okazały się zbyt dużym ciężarem.

Błagają Paige Spiranac o rozbierane zdjęcia. Odkrywa i tak wiele

Spiranac znalazła jednak inną drogę na szczyt. Zbudowała potężną markę w mediach społecznościowych, gdzie ma ponad 4 miliony obserwujących na samym Instagramie – więcej niż wiele czołowych gwiazd golfa. Jej znakiem rozpoznawczym stało się łączenie porad golfowych z wizerunkiem, który łamie wszelkie stereotypy. Na swoich zdjęciach i filmach często pozuje w odważnych, skąpych strojach, co jednych zachwyca, a innych oburza. Sama Spiranac wielokrotnie mówiła o fali hejtu i nawet groźbach śmierci, z jakimi musiała się mierzyć.

Jej popularność i odważny wizerunek przełożyły się na ogromne zainteresowanie komercyjne. W odpowiedzi na prośby fanów, uruchomiła własną platformę subskrypcyjną. Początkowo nazywała się "OnlyPaige", co było żartobliwym nawiązaniem do popularnego serwisu dla dorosłych. Nie znajdziemy tam jednak aż takich treści. W ofercie były ekskluzywne materiały, takie jak zaawansowane lekcje golfa, kulisy sesji zdjęciowych i transmisje na żywo.

Niedawno przeniosła swoją działalność na nową platformę, gdzie fani mogą wybierać spośród kilku progów subskrypcji. Najdroższy z nich, kosztujący 100 dolarów miesięcznie, poza unikalnymi treściami daje dostęp do prywatnych wiadomości z gwiazdą. Oznacza to, że najwierniejsi fani są gotowi płacić ponad tysiąc dolarów rocznie za bezpośredni kontakt i unikalne treści. To właśnie tam Paige Spiranac "odkrywa" najwięcej, choć na Instagramie i tak pokazuje bardzo dużo.