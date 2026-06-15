Karol Nawrocki na święcie Donalda Trumpa. Nie do wiary, co się stało! Totalna sensacja

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-15 8:51

O wizycie Karola Nawrockiego w USA na gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej by uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodziny Donalda Trumpa, mówi się dużo. Prezydent Polski miał wziąć udział w 45-minutowym przyjęciu dla gości VIP, a następnie skupił się już na walkach. Kamery zarejestrowały krótką rozmowę Nawrockiego z Trumpem na chwilę przed mistrzowską walką wieczoru, w której doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia!

Karol Nawrocki, Donald Trump
Autor: Mikołaj Bujak/ Materiały prasowe KPRP Karol Nawrocki, Donald Trump
  • Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w wyjątkowej gali UFC w Białym Domu na zaproszenie Donalda Trumpa.
  • Jeszcze przed głównym wydarzeniem miał uczestniczyć w przyjęciu dla gości VIP prezydenta USA.
  • Okazję do krótkiej rozmowy mieli także przed walką wieczoru, w której doszło do sensacyjnej porażki mistrza UFC!

Karol Nawrocki u Donalda Trumpa. Nie do wiary, czego doświadczyli na gali UFC! Sensacja

- Będą spotkania z obecnymi tam na miejscu politykami, także rozmowa z prezydentem Trumpem - zapowiadał Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przed wizytą Karola Nawrockiego w USA. Prezydent Polski został zaproszony przez obchodzącego w tym dniu urodziny Donalda Trumpa na wyjątkowy spektakl, jakim była gala UFC Freedom 250 w Białym Domu. Przed jej rozpoczęciem Nawrocki spotkał się z amerykańską Polonią i wziął udział w mszy świętej w polskim kościele w Maryland. Następnie wrócił do Waszyngtonu, gdzie był jednym ze specjalnych gości Trumpa.

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Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w mszy w polskim kościele w Silver Spring w stanie Maryland
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Dla VIP-ów amerykańskiego prezydenta przygotowano zaplanowane na 45 minut przyjęcie. Na razie nie wiadomo jednak, czy Trump w nim uczestniczył i czy Nawrocki miał okazję porozmawiać z nim na ważne dla Polski tematy. - Przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - mówił jego minister.

Na samej gali kamery zarejestrowały przed walką wieczoru krótką rozmowę Nawrockiego z Trumpem, która trwała nieco ponad minutę. Później polski zwierzchnik wrócił na miejsce i pasjonował się mistrzowskim starciem Ilii Topurii z Justinem Gaethje o pas wagi lekkiej. W nim doszło do sensacji - panujący czempion przegrał przed czasem, poddany przez narożnik po 4. rundzie! Mało kto spodziewał się takiego rozstrzygnięcia, które na długo zapisze się w annałach UFC.

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Dla Topurii była to bowiem dopiero pierwsza porażka w karierze! Wcześniej zanotował 17 wygranych i przebojem wdarł się na sam szczyt UFC, z którego w Białym Domu strącił go 37-letni Gaethje.

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