Karol Nawrocki na święcie Donalda Trumpa. Nie do wiary, co się stało! Totalna sensacja

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w wyjątkowej gali UFC w Białym Domu na zaproszenie Donalda Trumpa.

Jeszcze przed głównym wydarzeniem miał uczestniczyć w przyjęciu dla gości VIP prezydenta USA.

Okazję do krótkiej rozmowy mieli także przed walką wieczoru, w której doszło do sensacyjnej porażki mistrza UFC!

Karol Nawrocki u Donalda Trumpa. Nie do wiary, czego doświadczyli na gali UFC! Sensacja

- Będą spotkania z obecnymi tam na miejscu politykami, także rozmowa z prezydentem Trumpem - zapowiadał Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przed wizytą Karola Nawrockiego w USA. Prezydent Polski został zaproszony przez obchodzącego w tym dniu urodziny Donalda Trumpa na wyjątkowy spektakl, jakim była gala UFC Freedom 250 w Białym Domu. Przed jej rozpoczęciem Nawrocki spotkał się z amerykańską Polonią i wziął udział w mszy świętej w polskim kościele w Maryland. Następnie wrócił do Waszyngtonu, gdzie był jednym ze specjalnych gości Trumpa.

Prezydent Nawrocki zostaje w USA po urodzinach Trumpa! Nie ma zmiłuj

26

Dla VIP-ów amerykańskiego prezydenta przygotowano zaplanowane na 45 minut przyjęcie. Na razie nie wiadomo jednak, czy Trump w nim uczestniczył i czy Nawrocki miał okazję porozmawiać z nim na ważne dla Polski tematy. - Przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - mówił jego minister.

Na samej gali kamery zarejestrowały przed walką wieczoru krótką rozmowę Nawrockiego z Trumpem, która trwała nieco ponad minutę. Później polski zwierzchnik wrócił na miejsce i pasjonował się mistrzowskim starciem Ilii Topurii z Justinem Gaethje o pas wagi lekkiej. W nim doszło do sensacji - panujący czempion przegrał przed czasem, poddany przez narożnik po 4. rundzie! Mało kto spodziewał się takiego rozstrzygnięcia, które na długo zapisze się w annałach UFC.

Słynny polski fighter miał wypadek na motorze! Szokujące, ile lat miał kierowca samochodu

Dla Topurii była to bowiem dopiero pierwsza porażka w karierze! Wcześniej zanotował 17 wygranych i przebojem wdarł się na sam szczyt UFC, z którego w Białym Domu strącił go 37-letni Gaethje.

Prezydenci Nawrocki i Trump razem na UFC 250 przed Białym Domem: pic.twitter.com/xbS30fRDzU— Paweł Rybicki (@Rybitzky) June 15, 2026