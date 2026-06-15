Niewiarygodne, ile trwał uścisk dłoni Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa na gali UFC. Aż przypomina się legendarne milczenie Lewandowskiego

Prezydent Karol Nawrocki odbył w USA krótkie spotkanie z Donaldem Trumpem, które miało miejsce podczas gali UFC.

Ta błyskawiczna interakcja rodzi pytania o realny wpływ na kluczowe dla Polski tematy bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej.

Sprawdź, dlaczego te symboliczne 8 sekund w polskiej historii często oznacza przełom.

Historyczna wizyta i rozmowa w cieniu gali UFC

O wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych mówi się wiele, głównie w kontekście jego spotkania z Donaldem Trumpem. Polski przywódca został zaproszony na galę UFC Freedom 250, zorganizowaną w Białym Domu z okazji 80. urodzin byłego prezydenta USA. Choć w planach było 45-minutowe przyjęcie dla gości VIP, kamery uchwyciły kluczowy moment tuż przed walką wieczoru. Krótka rozmowa Nawrockiego z Trumpem trwała zaledwie 1 minutę i 20 sekund, a sam uścisk dłoni – symboliczne 8 sekund.

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Choć otoczenie prezydenta zapowiadało rozmowy na najważniejsze dla Polski tematy, na razie nie jest jasne, czy udało się je poruszyć podczas tak krótkiej interakcji.

- Przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - mówił przed wizytą minister Marcin Przydacz. Całe wydarzenie uświetniła sensacyjna porażka mistrza wagi lekkiej, Ilii Topurii, co tylko dodało wieczorowi historycznego wymiaru.

8 sekund, które zmieniają wszystko. Od boiska po wielką politykę

Okazuje się, że osiem sekund to w Polsce czas o niezwykłej mocy. Cztery lata temu to właśnie tak długie, wymowne milczenie Roberta Lewandowskiego po przegranym meczu z Włochami w praktyce przyczyniło się do zwolnienia selekcjonera Jerzego Brzęczka. Kapitan kadry nie musiał mówić nic – jego ośmiosekundowa cisza powiedziała wszystko i wstrząsnęła polską piłką. To był gest, który stał się symbolem końca pewnej epoki w reprezentacji.

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Dokładnie tyle samo czasu wystarczyło, by inny polski sportowiec zapisał się na kartach historii. Jeremy Sochan, pojawiając się na parkiecie finału NBA na zaledwie 8 sekund, przeszedł do historii polskiego sportu jako drugi Polak, który zagrał na tym etapie rozgrywek. Choć jego występ był krótki, to wystarczył, by jego nazwisko na stałe wpisało się w annały koszykówki.

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