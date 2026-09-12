Anastazja Kuś na wakacjach. Sama pokazała te zdjęcia! Szczęka opada. "Przepiękna"

Anastazja Kuś to jedna z najbardziej utalentowanych młodych lekkoatletek w Polsce. Po miesiącach ciężkich treningów i spektakularnych sukcesów wreszcie znalazła czas na relaks. Młoda mistrzyni świata w biegu na 400 metrów z Eugene, gdzie ustanowiła nowy rekord Polski juniorek z czasem 51,06 s, wybrała się na wakacje z mamą, która jest również kluczową postacią w jej sztabie. Alicja Kuś, żona byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Marcina Kusia, mocno angażuje się w karierę córki, pomagając jej w organizacji i dbając o jej interesy. Na profilach obu na Instagramie już pojawiły się zdjęcia z tego wyjazdu, a na tym Anastazji śledzonym przez ponad 300 tysięcy osób dzieje się naprawdę dużo!

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Anastazja Kuś na wakacjach. Sama pokazała te zdjęcia! "Przepiękna"

Fotografie w otoczeniu wody i w promieniach słońca świadczą o tym, że obie w pełni korzystają z uroków urlopu. Internauci w komentarzach nie szczędzą komplementów, często podkreślając urodę zarówno Anastazji, jak i Alicji Kuś. Jeszcze przed wyjazdem 19-letnia biegaczka podgrzała atmosferę, publikując post z nieznanymi wcześniej zdjęciami z sierpnia, opatrzony podpisem: "August behind the scenes, lovelovelove". Wśród udostępnionych kadrów znalazło się ujęcie w bikini, które przypomniało, że już wtedy sportsmenka znalazła chwilę na opalanie. Kuś, która jest gwiazdą nie tylko na bieżni, ale i w internecie, nie boi się pokazywać swojej kobiecości, co czasami spotyka się z nieprzychylnymi komentarzami, które jednak potrafi zignorować.

Podczas gdy fani mogą podziwiać wakacyjne zdjęcia swojej ulubienicy, jej popularność ani na chwilę nie maleje. Dokładnie 12 września, już w trakcie jej wakacji, premierę miał odcinek popularnego programu "WK Dzik", w którym Anastazja gościnnie zasiadła na słynnej ławie! To kolejny dowód na to, że 19-latka przebojem wdziera się do świata mediów, a jej sukcesy sportowe idą w parze z rosnącym zainteresowaniem.

Więcej zdjęć Anastazji Kuś z tych wakacji i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.