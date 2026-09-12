Kibice nie będą mogli oderwać oczu. Ona rozpali cały stadion Śląska, specjalny występ

Artystka pochodzi z Legnicy i urodziła się około 1996 roku. W 2018 roku spróbowała swoich sił w programie „The Voice of Poland”, jednak nie przeszła przesłuchań w ciemno. Rok później pojawiła się w „Mam Talent”, gdzie dotarła do półfinału i zwróciła na siebie uwagę jurorów, w tym Agnieszki Chylińskiej (przypomnijmy, wielkiej fanki polskiego futbolu).

W 2022 roku IMI wypuściła swój debiutancki singiel „Bang Bang”. Później większą popularność zdobył jej utwór „Hailey”, który osiągnął wysokie wyniki odtworzeń i doczekał się certyfikatów. Na przełomie 2025 i 2026 roku wokalistka pojawiła się również na Sylwestrze Polsatu u boku Smolastego. Wspólnie wykonali „Nim zajdzie słońce”, a później wydali także kolejny utwór – „Póki mam ciebie”.

Poza karierą muzyczną Klaudia Jóźwiak zajmuje się również tatuażem.

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Nie będzie to jednak pierwszy występ popularnej wokalistki na Tarczyński Arenie. 19 lipca 2024 roku podczas przerwy w inauguracyjnym meczu sezonu 2024/2025 PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechią Gdańsk na stadionie pojawiła się Blanka Stajkow, występująca jako Blanka.

Piosenkarka wykonała wówczas swój największy hit „Solo”, którym rok wcześniej reprezentowała Polskę podczas Eurowizji. Na murawie towarzyszyła jej grupa tancerzy. Całość miała przypominać popularne występy w przerwach meczów podczas Super Bowl, a klub wcześniej zapowiadał wydarzenie.