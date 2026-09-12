Właśnie zobaczyliśmy, jak Andrzej Strejlau wygląda w wieku 86 lat. Aż nas zamurowało!

Andrzej Strejlau kariera trenerska i komentatorska

Andrzej Strejlau jest doskonale znany piłkarskim kibicom w każdym wieku. Ci starsi pamiętają go przede wszystkim jako asystenta selekcjonera Kazimierza Górskiego podczas MŚ w 1974 roku, na których Polacy wywalczyli trzecie miejsce. Potem szkoleniowiec pracował jako pierwszy trener, m.in. w Legii Warszawa i reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery trenerskiej Andrzej Strejlau przez lata był piłkarskim działaczem, m.in. w PZPN. Kibicie jednak pamiętają go przede wszystkim jako komentatora i eksperta telewizyjnego różnych stacji telewizyjnych. Miłośnicy futbolu do dziś z rozrzewnieniem wspominają barwne i fachowe analizy byłego selekcjonera polskiej kadry. Po Euro 2020 (rozgrywanym w 2021 roku) Andrzej Strejlau zakończył przygodę z komentowaniem. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zniknął z przestrzeni publicznej.

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Andrzej Strejlau na meczu legend jako trener

Ceniony trener i ekspert pojawił się m.in. na pogrzebie Lucjana Brychczego, gdzie wygłosił wspaniałe przemówienie na cześć zmarłej ikony Legii Warszawa. Andrzej Strejlau bywa także na różnych imprezach charytatywnych i pokazowych meczach. Od czasu do czasu komentuje także to, co się dzieje w polskiej piłce. Właśnie zobaczyliśmy zdjecia z ostatniego meczu legend pomiędzy Polską a Anglią. Spotkanie odbyło się na Stadionie Śląskim, a naszą drużynę poprowadził właśnie Andrzej Strejlau. Jego podopieczni pokonali Synów Albionu 4:2, co na pewno ucieszyło trenera. Nas z kolei bardzo uradował widok legendarnego selekcjonera w kapitalnej formie. Aż nas zamurowało na widok tego, jak Andrzej Strejlau wygląda w wieku 86 lat. Tylko pozazdrościć! A w naszej galerii prezentujemy zarówno stare zdjęcia trenera, jak i całkiem nowe, zrobione we wrześniu 2026 roku.

Galeria: Tak się zmieniał Andrzej Strejlau

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