Codziennie wykonuj ten ruch, a pelikany znikną. Jedno proste ćwiczenie sprawia, że usuniesz tłuszcz z ramion. Prosty sposób na zgrabne ramiona

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-14 5:22

Pelikany czyli nadmiar skóry zbierający się w okolicy ramion często jest powodem dyskomfortu. Wiele kobiet rezygnuje z ubrań na ramiączka tylko po to, aby ukryć zwisający nadmiar skóry. To proste ćwiczenie pomoże Ci wzmocnić mięśnie ramion i sprawia, że skóra w tej okolicy będzie napięta. Rób to codziennie, a szybko zauważysz różnicę.

Dłoń kobiety chwytająca obwisłą skórę na ramieniu, zwaną pelikanami. O sposobach na ujędrnienie rąk przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Łatwy i tani sposób na ‘pelikany’. Wystarczą 3 minuty dziennie, aby się ich pozbyć
  • Obwisła skóra na ramionach, zwana "pelikanami", to powszechny problem estetyczny, wynikający z wielu czynników, nie tylko nadwagi.
  • Choć miejscowe odchudzanie jest niemożliwe, skuteczne wzmocnienie mięśni ramion znacząco poprawia ich jędrność i wygląd.
  • Poznaj "diamond push-up" – proste ćwiczenie rekomendowane przez ekspertów, które efektywnie ujędrni Twoje ramiona bez sprzętu!

Czym są pelikany i jak je zmniejszyć?

Nadmiar skory zbierający się w okolicach ramion nazywany jest pelikanami. To nic innego jak obwisła skóra, która może powodować dyskomfort. Pelikany mają różne źródła powstawania i mogą być powiązane nie tylko z nadwagą. Wraz z wiekiem w naszym ciele dochodzi do procesów zwalniających. Ciało coraz bardziej opornie reaguje na ćwiczenia, zmiany metabolizmy, a ogólnie utrzymanie wagi bywa trudniejsze. Dodatkowo zmienia się także gospodarka hormonalna, co ma wpływ na poziom tkanki tłuszczowej w naszym ciele. Na pojawienie się pelikanów na ramionach zazwyczaj ma wpływ genetyka, styl życia, aktywność oraz nawyki dietetyczny. Podobnie, jak w przypadku każdego nagromadzonego tłuszczu w naszym ciele jego zmniejszenie zależne jest od wielu czynników. Utrata wagi zawsze wiąże się z koniecznością przejścia na deficyt kaloryczny. Oznacza to, że w ciągu dnia należy spalać większą liczbę kcal niż się przyjmuje. Odchudzanie to proces, który dotyka całe ciało. Nie można chudnąć tylko z wybranych partii ciała. Można natomiast wzmocnić i ujędrnić je ćwiczeniami. Wtedy dane partie ciała będą prezentowały się lepiej. Tak jest w przypadku pelikanów na ramionach. 

Z jakich mięśni składają się ramiona?

Aby poznać sposoby na zmniejszenie pelikanów warto wiedzieć, z jakich mięśni zbudowane są ramiona. Dzięki temu podczas wykonywania ćwiczeń będziesz wiedzieć, które partie pracują podczas danego ruchu. 

Ramiona składają się z:

Mięśni przednich:

  • mięsień dwugłowy ramienia (łac. musculus biceps brachii) - inaczej nazywany bicepsem. 
  • mięsień ramienny (łac. musculus brachialis) - zlokalizowany tuż pod bicepsem.
  • mięsień kruczo-ramienny (łac. musculus coracobrachialis) – zlokalizowany w pobliżu ramienia. Umożliwia jego zginanie.

Mięśni tylnych:

  • mięsień trójgłowy ramienia (łac. musculus triceps brachii) –  nazywany tricepsem. Stabilizuje staw barkowy.
  • mięsień łokciowy (łac. musculus anconeus) –  pomaga prostować łokieć i obracać przedramię.

Jak pozbyć się pelikanów? Proste ćwiczenie od znanej trenerki

Aby wyćwiczyć ramiona i zmniejszyć widoczność pelikanów należy ćwiczyć ręce. Dobrze sprawdzą się w tym celu klasyczne pompki, unoszenie ramion z obciążeniem, a także pompki odwrotne. Znana trenerka Cecilia Harris w rozmowie z portalem The Sun wskazała, że jej zdaniem jednym z najskuteczniejszych ćwiczeń na pelikany są tak zwane diamond push-up. 

- Diamond push-up pozwala na izolowaną pracę mięśnia trójgłowego ramienia, a dodatkowo nie wymaga sprzętu - tłumaczy Harris.

W odróżnieniu od zwykłej pompki w ćwiczeniu diamond push-up należy ustawić dłonie blisko siebie tak, aby kciuku i palce tworzyły kształt diamentu. Taka pozycja lepiej angażuje do pracy triceps i tylne mięśnie. Podobnie, jak w przypadku klasyczny pompek, osoby początkujące mogą robić je na kolanach lub przy ścianie. W ten sposób odciąża się stawy, a nadal pracuje nad górną partią ciała. Aby ćwiczenie było skuteczne należy utrzymywać napięcie mięśni brzucha i dna miednicy. Wykonuj je codziennie w krótkich seriach, na przykład 10 powtórzeń w 3 seriach. 

Diamond push-up
Autor: Makatserchyk/ Shutterstock

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