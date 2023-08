Relaksujące ćwiczenia na talię osy. Możesz je wykonywać podczas oglądania serialu. Poświęć 20 minut dziennie. Dobre również dla kobiet po 50-tce

Ćwiczenia na talię osy. Relaksujący 20-minutowy trening

talia osy jest marzeniem chyba każdej kobiety bez względu na wiek. To dzięki niej sylwetka zyskuje kobiece kształty. Oczywiście podstawą w dążeniu do uzyskania takiej figury są odpowiednie ćwiczenia. Jednak jeśli nie jesteś zwolenniczką morderczych treningów na siłowni, to koniecznie wypróbuj zestaw treningowy, który jest nie tylko łatwy, ale też nie jest zbyt czasochłonny. Wystarczy, że poświęcisz około 20 minut dziennie na domowe ćwiczenia na talię, a efekt przerośnie Twoje oczekiwania. Co najlepsze - te ćwiczenia możesz śmiało wykonywać podczas oglądania ulubionego serialu - także przyjemne z pożytecznym.

3 proste ćwiczenia na talię również dla kobiet po 50-tce

Te trzy ćwiczenia na talię możesz wykonać w domu, nawet w wolnej chwili. Nie są męczące, a dają świetne efekty i rzeźbią talię. Dlatego z pewnością pokochają je także kobiety po 50-tce.

Poziome nożyce - połóż się na macie i napnij mięśnie brzucha. Wyprostowane nogi delikatnie unieś nad podłogę i wykonuj nimi "nożyce". Wykonaj 2 serie po 15 razy. Skrętoskłony na leżąco - leżąc na macie do ćwiczeń, wsuń ręce za głowę. Przyciągnij lewe kolano do prawego łokcia i tak na przemian. Wykonaj 3 serie po 10 razy. Hula hop - kręć kółkiem z delikatnym obciążeniem najdłużej, jak potrafisz. Możesz to robić nawet kilak razy dziennie. To zdecydowanie jedno z najlepszych ćwiczeń na talię osy.

