NIESAMOWITE WIEŚCI

Janne Ahonen przyjedzie do Warszawy! Gdzie spotkać legendę skoków narciarskich?

Podczas pierwszej edycji Targów Książki i Mediów VIVELO 2023 blisko 40 000 osób odwiedziło PGE Narodowy. Organizatorzy wykorzystali ok. 20 000 m2 powierzchni PGE Narodowego, aby stworzyć 11 stref tematycznych, na których odbyło się około 100 wydarzeń towarzyszących. W tym roku Targi Książki i Mediów również się odbędą. Zaplanowano je w połowie miesiąca (od 16 do 19 maja). Jednym z gości będzie… Janne Ahonen! To ogromna szansa, by zobaczyć legendarnego mistrza na żywo.