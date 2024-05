Szymon Hołownia na Targach Książki i Mediów VIVELO 2024

Już w czwartek (16 maja) pod jednym dachem spotkają się wydawnictwa książkowe oraz wydawcy mediów internetowych, jak i tradycyjnych. Na największym stadionie w Polsce, miejscu prestiżowym dla Warszawy, tradycja zderzy się z nowoczesnością.

Warsztaty, panele dyskusyjne, spotkania, prelekcje zarówno dla branży wydawniczej, jak i społeczności czytelników oraz booktokerów, niosących w świat wieści z rynku wydawniczego − to tylko część z zaplanowanych atrakcji.

Na Targach Książki i Mediów VIVELO pojawi się marszałek Sejmu

Jednym z zaplanowanych spotkać jest to z marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia pojawi się na Targach VIVELO w niedzielę (19 maja), aby promować demokrację za pośrednictwem leksykonu dla dzieci „40 haseł o demokracji” z tekstem socjolożki Marii Środoń i z ilustracjami Adama Wójcickiego.

W książce, którą promować będzie marszałek, przeczytacie „jak polska demokracja działa dzisiaj, i poznacie jej historię. Dowiecie się, co jest zapisane w konstytucji, kto może głosować i po co są partie polityczne. Stanie się dla was jasne, co robi prezydent, a co premier, za co odpowiada sejm, a za co senat”.

Partnerem strategicznym Targów Książki i Mediów VIVELO jest właściciel sklepów Media Expert i www.mediaexpert.pl