Ćwiczenia mięśni brzucha powinny być obowiązkowe dla każdego bez względu na wiek. Nie chodzi tylko o płaski brzuch, ale także o zdrowie. Silne mięśnie brzucha wspierają kręgosłup, co pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała i zmniejsza ryzyko bólu pleców. Wzmocnione mięśnie brzucha pomagają w utrzymaniu równowagi i koordynacji ruchowej oraz wspierają pracę układu trawiennego, co może przyczynić się do lepszego trawienia i zapobiegania problemom żołądkowym. Dlatego warto każdego dnia poświęcić, chociaż 15 minut na zadbanie o swoje ciało.

Ćwiczenia na płaski brzuch skuteczniejsze niż brzuszki. Zacznij dziś, a szybko poczujesz różnicę

Zamiast klasycznych brzuszków spróbuj innych ćwiczeń, które zaangażują głębokie mięśnie, przez co szybciej i skuteczniej uzyskasz pożądany efekt. Pamiętaj jednak, że jeśli poczujesz dyskomfort w trakcie wykonywania któregokolwiek z nich, przerwij aktywność i skontaktuj się z lekarzem.

To ćwiczenie angażuje skośne mięśnie brzucha. Siedząc na podłodze, zegnij kolana i unieś stopy, trzymając ręce przed sobą. Skręcaj tułów w prawo i w lewo, dotykając podłogi po obu stronach ciała. Leżąc na plecach, unieś nogi prosto w górę, a następnie powoli opuszczaj je, nie dotykając podłogi. To ćwiczenie angażuje dolne partie mięśni brzucha. Zacznij od pozycji deski na rękach. Naprzemiennie przyciągaj kolana do klatki piersiowej, utrzymując szybkie tempo. To ćwiczenie angażuje mięśnie brzucha i poprawia kondycję. Leżąc na plecach, zegnij kolana i unieś stopy. Naprzemiennie przyciągaj kolano do przeciwległego łokcia, wykonując ruchy jak podczas jazdy na rowerze. To ćwiczenie angażuje całe mięśnie brzucha. Leżąc na plecach, wyciągnij ręce prosto w górę. Powoli unieś górną część ciała, starając się dotknąć palców stóp. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha i poprawia elastyczność.

