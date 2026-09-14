Leon XIV unieważnił decyzję Franciszka! Nie zgadniesz, o co poszło

Leon XIV cofa decyzję Franciszka. Kardynałowie znów dostaną wyższe pensje

Leon XIV zmienia jedną z decyzji swojego poprzednika! W opublikowanym w poniedziałek dokumencie Motu proprio papież zniósł ograniczenia dotyczące wynagrodzeń w Watykanie. Zostały one wprowadzone przez Franciszka w marcu 2021 roku.

Największa obniżka dotyczyła kardynałów. Ich pensje zmniejszono wtedy o 10 proc. Przed zmianami wynagrodzenie kardynała wynosiło około 5 tys. euro. Szefowie watykańskich urzędów, czyli dykasterii, oraz sekretarze otrzymywali o 8 proc. mniej. Pensje pozostałych pracowników świeckich i duchownych zostały zmniejszone o 3 proc.

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Leon XIV przypomniał, że obniżki były konieczne między innymi ze względu na wyjątkową sytuację podczas pandemii

Zablokowano także część podwyżek wynagrodzeń, które przysługiwały co dwa lata. Jak przypomina Vatican News, była to pierwsza tak szeroka redukcja pensji w Watykanie w czasach współczesnych.

Franciszek tłumaczył swoją decyzję sytuacją finansową Stolicy Apostolskiej. Pandemia Covid-19 spowodowała znaczny spadek wpływów, dlatego Watykan szukał oszczędności.

Leon XIV uznał teraz, że te rozwiązania nie są już potrzebne. Przypomniał, że obniżki były konieczne między innymi ze względu na wyjątkową sytuację podczas pandemii.

Papież zaznaczył jednocześnie, że Watykan nadal musi dbać o swoje finanse. Według niego instytucje Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego mają jednak zapewniać stabilność ekonomiczną innymi sposobami. W praktyce oznacza to definitywne zniesienie obniżek pensji wprowadzonych przez Franciszka.

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Pope Leo has repealed Pope Francis’ 2021 Motu Proprio “A Sustainable Future,” which reduced the salaries of Cardinals, Dicastery heads and secretaries, and clergy and religious in response to the Covid-19 emergency, leaving unchanged the effects produced while the law was in…— Vatican News (@VaticanNews) September 14, 2026

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