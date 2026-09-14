To on stworzył "Ranczo". Dziś spoczywa obok legendy polskiego rocka

Grób twórcy "Rancza" na Powązkach

Choć dla niektórych to nazwisko może nie być znane, to właśnie Andrzej Grembowicz stoi za znaczną częścią sukcesu legendarnego "Rancza". Scenarzysta tworzył pod pseudonimem Robert Brutter wszystkie 10 sezonów kultowej produkcji, początkowo był pomysłodawcą i koordynatorem całej produkcji (drugim scenarzystą był Jerzy Niemczuk), a od 7 sezonu był samodzielnym twórcą scenariusza serialu Telewizji Polskiej.

Dla Grembowicza nie był to pierwszy kontakt z małym ekranem - już wcześniej tworzył pisarskie podstawy takich seriali jak "Rodzina zastępcza", czy "Ekstradycja". Jego dziełem były też scenariusze filmów takich jak "Nocne graffiti", "Fuks", czy "Wtorek".

Interesująca była też wcześniejsza ścieżka kariery urodzonego w 1958 roku Grembowicza - był on bowiem wieloletnim pracownikiem Kancelarii Sejmu, zatrudniony m.in. na stanowisku wicedyrektora biura prasowego i redaktora naczelnego „Kroniki Sejmowej”. To właśnie parlamentarne doświadczenia pozwoliły mu rozwinąć wątek polityczny w "Ranczu".

Po sukcesie opowieści o Wilkowyjach Andrzej Grembowicz napisał jeszcze m.in. scenariusze do seriali "Siła wyższa" oraz "Dziewczyny ze Lwowa". Niestety w listopadzie 2018 roku tworzący pod pseudonimem Robert Brutter zmarł, przeżywszy zaledwie 60 lat.

Jego grób znajduje się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, można łatwo go rozpoznać, bo zaledwie kilka metrów dalej pochowano ikonę polskiego rocka, czyli słynną Korę. Nieopodal znajdują się również nagrobki ofiar katastrofy smoleńskiej i charakterystyczny pomnik im poświęcony.

Trwają prace nad nowym "Ranczem"

Andrzej Grembowicz nie doczekał 11. sezonu "Rancza", którego premiera jest zapowiedziana na grudzień tego roku, jednak miał kluczowy udział w tym projekcie. Jak to możliwe? Brutter pozostawił bowiem po sobie scenariusz filmu fabularnego rozgrywającego się w świecie "Rancza" - "Ranczo: Zemsta wiedźm". Scenariusz ten długo leżał na półce, aż w końcu pojawiła się zgoda Telewizji Polskiej na jego realizację.

Syn scenarzysty, Marcin Grembowicz wraz z reżyserem Wojciechem Adamczykiem przekształcili scenariusz filmu w 6-odcinkowy sezon, który został dostosowany do opowieści o losach serialu w 10 lat po ostatnim odcinku (tyle upłynęło w realnym życiu). Latem miały miejsce zdjęcia do nowego, 11. sezonu "Rancza", a premiera ma mieć miejsce 6 grudnia. Jednocześnie twórcy zapowiadają, że - m.in. z uwagi na śmierć Grembowicza - jest to już naprawdę ostatni sezon opowieści o wsi Wilkowyje i zarazem swoisty epilog dla całej historii.

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