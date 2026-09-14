Rosyjski oligarcha finansował wesele syna Trumpa? Prywatna wyspa na Bahamach i grupa gości z Rosji

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-14 19:40

Portal ProPublica oskarża - rosyjski oligarcha mógł pokryć znaczną część rachunku za wesele syna prezydenta USA. Ustalenia dziennikarzy wskazują, że Umar Kriemliow, powiązany z Kremlem biznesmen, miał wyłożyć setki tysięcy dolarów na wystawną, trzydniową imprezę na Bahamach. Ślub brał Donalda Trump Junior, najstarsze dziecko prezydenta.

Wesele Donalda Trumpa Juniora. ProPublica twierdzi, że część kosztów pokrył rosyjski oligarcha

Wesele Donalda Trumpa Juniora odbyło się w maju na prywatnej wyspie na Bahamach i trwało trzy dni. Teraz wystawna impreza znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Portal ProPublica twierdzi, że część kosztów związanych z luksusowym przyjęciem miał sfinansować rosyjski biznesmen Umar Kriemliow, uznawany za osobę powiązaną z współpracownikami Władimira Putina. Dziennikarze twierdzą, że to właśnie oligarcha pokrył rachunek za wynajem rajskiej wyspy oraz imponujący pokaz fajerwerków, co wiązało się z wydaniem setek tysięcy dolarów.

Umar Kriemliow jest szefem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA) i to właśnie z konta w Dubaju, powiązanego z tą organizacją, miały rzekomo pochodzić środki na wesele. Dodatkowo, jak twierdzi ProPublica, współpracownicy rosyjskiego oligarchy mieli być bezpośrednio zaangażowani w logistykę i organizację uroczystości na Bahamach.

Przyjaźń myśliwych? Rzecznik Trumpa Juniora reaguje na doniesienia

Według informacji ujawnionych przez amerykańskich dziennikarzy w imprezie uczestniczyło około pięćdziesięciu gości, w tym kilkoro Rosjan, którzy nie byli znani pozostałym osobom. Był tam między innymi Aleksandr Łagutin, powiązany w przeszłości z rosyjskim sektorem zbrojeniowym i energetycznym.

Rzecznik prasowy syna amerykańskiego prezydenta odniósł się do tych ustaleń, nie dementując faktu finansowania wesela przez Kriemliowa.

Przedstawiciel Donalda Trumpa Juniora tłumaczył, że relacja z rosyjskim biznesmenem ma charakter czysto prywatny i narodziła się w środowisku myśliwych, podkreślając jednocześnie, że mężczyzn nie łączą żadne interesy ani powiązania biznesowe. Z kolei Frank Montoya Jr., były oficer FBI, w rozmowie z ProPublicą stwierdził, że przyjęcie tak pokaźnego prezentu od osoby tego rodzaju stawia syna głowy państwa w bardzo kłopotliwym położeniu. Warto dodać, że choć Donald Trump Junior nie piastuje oficjalnych stanowisk, jest uznawany za kluczowego doradcę ojca. Sam Donald Trump nie pojawił się na uroczystości.

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DONALD TRUMP
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